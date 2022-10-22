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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Северная Македония
Саудовская Аравия - Северная Македония: обзор матча 22 октября 2022
Саудовская Аравия
22.10.2022, суббота, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Северная Македония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саудовская Аравия - Северная Македония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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Саудовская Аравия
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