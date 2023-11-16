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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Саудовская Аравия - Пакистан
Саудовская Аравия - Пакистан: обзор матча 16 ноября 2023
Саудовская Аравия
16.11.2023, четверг, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 1 тур
4 : 0
Завершен
Пакистан
6'
С. Аль-Шехри
48'
С. Аль-Шехри (П)
90+1'
А. Гариб
90+6'
А. Радиф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саудовская Аравия - Пакистан
ГОЛ! 4:0!
А. Радиф
Пас отдал
Х. Кадеш
90'
+6
ГОЛ! 3:0!
А. Гариб
Пас отдал
С. Абдулхамид
90'
+1
Замена
Х. Кадеш
️️️️
М. Факихи
79'
Замена
А. Гариб
️️️️
М. Маран
79'
Замена
А. Аль-Малки
️️️️
А. Мухтар
78'
Желтая карточка
А. Радиф
71'
Замена
А. Радиф
️️️️
С. Аль-Шехри
64'
Замена
А. Абдулла Азази
️️️️
Ф. Аль-Гамди
64'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Аль-Шехри
48'
ГОЛ! 1:0!
С. Аль-Шехри
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
(К)
ВР
0
Муат Факихи
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
10
Али Мухтар
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Пакистан
1
Yousuf Butt
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
4
Abdullah Iqbal
ЦЗ
0
Junaid Shah
ЦЗ
2
Mohammad Umar Hayat
ЦЗ
11
Shayek Dost
ЦП
7
Alamgir Ghazi
ЦП
8
Rahis Nabi
ЦП
19
Abdul Arshad
ЦП
7
Otis Khan
(К)
ЦФ
10
Fareed Ullah
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
26
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
0
Али Абдулла Азази
ЦП
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
14
Талаль Хаджи
ЦФ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Пакистан
0
Salman Ul haq
ВР
13
Mohib Ullah
ЦЗ
23
Harun Hamid
ЦП
16
Rajab Ali
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
3-5-2
21
аль-Уваис
5
Тамбакти
3
Аль-Салули
5
аль-Булеахи
0
Факихи
10
Аль-Гамди
10
Мухтар
6
Аль-Хассан
12
Абдулхамид
19
Маран
11
Аль-Шехри
4-4-2
1
4
0
2
6
7
8
19
11
10
7
0
Факихи
14
Кадеш
14
Кадеш
0
Факихи
10
Аль-Гамди
0
Азази
0
Азази
10
Аль-Гамди
10
Мухтар
8
Аль-Малки
8
Аль-Малки
10
Мухтар
19
Маран
18
Гариб
18
Гариб
19
Маран
11
Аль-Шехри
20
Радиф
20
Радиф
11
Аль-Шехри
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Пакистан
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
26
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
14
Талаль Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
0
Salman Ul haq
ВР
13
Mohib Ullah
ЦЗ
23
Harun Hamid
ЦП
16
Rajab Ali
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
Главный тренер
Стефен Константин
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
26
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
14
Талаль Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
0
Salman Ul haq
ВР
13
Mohib Ullah
ЦЗ
23
Harun Hamid
ЦП
16
Rajab Ali
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Стефен Константин
Статистика матча Саудовская Аравия - Пакистан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Пакистан
0 : 5
18.11.2025
Сирия
Информация о матче
Посещаемость:
11150
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