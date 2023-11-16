Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Филиппины - Вьетнам
Филиппины - Вьетнам: обзор матча 16 ноября 2023
Филиппины
16.11.2023, четверг, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 1 тур
0 : 2
Завершен
Вьетнам
16'
В. Тоан Нгуйен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филиппины - Вьетнам
Замена
D. Villanueva
️️️️
D. Sato
89'
84'
Замена
В. Тунг Нгуйен
️️️️
В. Тоан Нгуйен
83'
Желтая карточка
Т. Бинь Нгуйен
Желтая карточка
S. Schröck
75'
Замена
P. Bugas
️️️️
M. Ott
74'
Замена
S. Schröck
️️️️
O. Porteria
68'
Замена
B. Marañón
️️️️
J. Baas
68'
51'
Желтая карточка
Х. Вьет Ан Буй
46'
Замена
V. Quyết Nguyễn
️️️️
Т. Линь Нгуйен
Желтая карточка
S. Rublico
45'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Тоан Нгуйен
2'
Желтая карточка
В. Тхань Ву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филиппины
1
Нил Этеридж
ВР
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
2
Daisuke Sato
ЦЗ
2
Jesse Curran
ЦП
21
Santi Rublico
ЦП
17
Justin Baas
ЦП
8
Manuel Ott
ЦП
7
Mike Ott
ЦП
10
OJ Porteria
ЦФ
18
Patrick Reichelt
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Вьетнам
23
Ван Лам Данг
ВР
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
20
Хоанг Вьет Ан Буй
ЦЗ
12
Туань Тай Пхань
ЦЗ
3
Минь Тронг Во
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
4
Тай Сон Нгуйен
ЦП
11
Туань Ан Нгуйен
ЦП
10
Туань Хай Пхам
ЦП
9
Ван Тоан Нгуйен
ЦФ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Филиппины
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
15
Patrick Deyto
ВР
0
Carli de Murga
ЦЗ
0
Audie Menzi
ЦЗ
0
Simone Rota
ЦЗ
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
0
Dennis Villanueva
ЦП
19
Oskari Kekkonen
ЦП
0
Stephan Schröck
ЦП
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
0
Bienve Marañón
ЦФ
Вьетнам
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
0
Van Cuong Ho
ЦЗ
8
Хунг Дунг До
ЦП
15
Динь Бак Нгуйен
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
7
Хуань Ман Фам
ЦП
11
Ван Ханг Хуат
ЦП
10
Văn Quyết Nguyễn
ЦФ
9
Ван Тунг Нгуйен
ЦФ
3-5-2
1
Этеридж
4
23
2
21
17
8
7
2
18
10
3-2-3-2
23
Данг
20
Буй
12
Пхань
3
Во
17
Ву
6
Нгуйен
4
Нгуйен
11
Нгуйен
10
Пхам
22
Нгуйен
9
Нгуйен
7
39
39
7
2
0
0
2
10
0
0
10
17
0
0
17
22
Нгуйен
10
10
22
Нгуйен
9
Нгуйен
9
Нгуйен
9
Нгуйен
9
Нгуйен
Остались в запасе
Филиппины
Вьетнам
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
15
Patrick Deyto
ВР
0
Carli de Murga
ЦЗ
0
Audie Menzi
ЦЗ
0
Simone Rota
ЦЗ
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
19
Oskari Kekkonen
ЦП
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
0
Van Cuong Ho
ЦЗ
8
Хунг Дунг До
ЦП
15
Динь Бак Нгуйен
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
7
Хуань Ман Фам
ЦП
11
Ван Ханг Хуат
ЦП
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Остались в запасе
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
15
Patrick Deyto
ВР
0
Carli de Murga
ЦЗ
0
Audie Menzi
ЦЗ
0
Simone Rota
ЦЗ
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
19
Oskari Kekkonen
ЦП
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
Остались в запасе
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
0
Van Cuong Ho
ЦЗ
8
Хунг Дунг До
ЦП
15
Динь Бак Нгуйен
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
7
Хуань Ман Фам
ЦП
11
Ван Ханг Хуат
ЦП
Главный тренер
Карлес Куадрат
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Статистика матча Филиппины - Вьетнам
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Информация о матче
Посещаемость:
10378
Новости команд
Все
Филиппины
Вьетнам
С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА
26 июня
35
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Филиппины – Гуам: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.40
2 июня
С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА
26 июня
35
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Филиппины – Гуам: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.40
2 июня
Свен-Горан Эрикссон возглавил сборную Филиппин
2018.10.27 11:37
2
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
2024.09.24 09:25
1
Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»
2024.09.11 20:33
6
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
2024.09.11 15:15
1
Сборная России не может улететь из Вьетнама
2024.09.07 11:11
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+