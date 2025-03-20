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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мозамбик - Уганда
Мозамбик - Уганда: обзор матча 20 марта 2025
Мозамбик
20.03.2025, четверг, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 5 тур
3 : 1
Завершен
Уганда
45+3'
С. Ратифу
7'
M. Shaban
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мозамбик - Уганда
Желтая карточка
Нанани
90'
+3
87'
Замена
C. Kabuye
️️️️
А. Окелло
Желтая карточка
К. Баке
80'
73'
Замена
С. Муквала
️️️️
M. Shaban
73'
Замена
Р. Ссекиганда
️️️️
E. Bwomono
Замена
Э. Дове
️️️️
Б. Ланга
72'
Замена
Вити
️️️️
Гилду
61'
46'
Замена
Н. Алионзи
️️️️
I. Watenga
ГОЛ! 1:1!
С. Ратифу
45'
+3
7'
ГОЛ! 0:1!
M. Shaban
Пас отдал
А. Окелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мозамбик
1
Эрнан
ВР
15
Рейнилду
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
16
Альфонс Амаде
ОП
21
Гима
ЦП
11
Pepo Santos
ЦП
18
Гилду
ПВ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Уганда
19
Ismail Watenga
ВР
13
Элио Капрадосси
ЦЗ
0
Азиз Кайондо
ЦЗ
5
Bevis Mugabi
ЦЗ
4
Кеннет Семакула
ЦЗ
21
Аллан Окелло
ЦП
8
Халид Аушо
ЦП
17
Muhammad Shaban
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
0
Джуд Ссемугаби
ЦФ
12
Elvis Bwomono
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Мозамбик
22
Иване Урубаль
ВР
12
Кимисс Завала
ВР
5
Нене
ЦЗ
14
Chico
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
27
Клесио Баке
ЛВ
28
Шакил
ОП
4
Амаду
ОП
11
Жоау Бонде
АП
9
Elias Macamo
ЦФ
19
Вити
ЦФ
Уганда
0
Нафиан Алионзи
ВР
1
Joel Mutakubwa
ВР
2
Gavin Kizito
ЦЗ
3
Timothy Awany
ЦЗ
5
Тоби Сиббик
ПЗ
0
Исаак Мулеме
ЦП
0
Рональд Ссекиганда
ЦП
11
Calvin Kabuye
ЦП
10
Трэвис Мутьяба
ЦП
17
Enock Ssebagala
ЦП
8
Hakim Kiwanuka
ЦФ
11
Стивен Муквала
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эрнан
5
Ланга
15
Рейнилду
4
Чамбоко
2
Нанани
16
Амаде
21
Гима
11
10
Катамо
18
Гилду
13
Ратифу
4-2-4
19
0
Кайондо
5
4
Семакула
13
Капрадосси
21
Окелло
8
Аушо
12
0
Ссемугаби
99
Омеди
17
5
Ланга
8
Дове
8
Дове
5
Ланга
18
Гилду
19
Вити
19
Вити
18
Гилду
19
0
Алионзи
0
Алионзи
19
12
0
Ссекиганда
0
Ссекиганда
12
21
Окелло
11
11
21
Окелло
17
11
Муквала
11
Муквала
17
Остались в запасе
Мозамбик
Уганда
22
Иване Урубаль
ВР
12
Кимисс Завала
ВР
5
Нене
ЦЗ
14
Chico
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
28
Шакил
ОП
4
Амаду
ОП
11
Жоау Бонде
АП
27
Клесио Баке
ЛВ
9
Elias Macamo
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
1
Joel Mutakubwa
ВР
2
Gavin Kizito
ЦЗ
3
Timothy Awany
ЦЗ
5
Тоби Сиббик
ПЗ
0
Исаак Мулеме
ЦП
10
Трэвис Мутьяба
ЦП
17
Enock Ssebagala
ЦП
8
Hakim Kiwanuka
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Остались в запасе
22
Иване Урубаль
ВР
12
Кимисс Завала
ВР
5
Нене
ЦЗ
14
Chico
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
28
Шакил
ОП
4
Амаду
ОП
11
Жоау Бонде
АП
27
Клесио Баке
ЛВ
9
Elias Macamo
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Mutakubwa
ВР
2
Gavin Kizito
ЦЗ
3
Timothy Awany
ЦЗ
5
Тоби Сиббик
ПЗ
0
Исаак Мулеме
ЦП
10
Трэвис Мутьяба
ЦП
17
Enock Ssebagala
ЦП
8
Hakim Kiwanuka
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Главный тренер
Милутин Средоевич
Статистика матча Мозамбик - Уганда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Информация о матче
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