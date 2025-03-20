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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Зимбабве - Бенин
Зимбабве - Бенин: обзор матча 20 марта 2025
Зимбабве
20.03.2025, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 5 тур
2 : 2
Завершен
Бенин
44'
М. Манетси
59'
Н. Мусона
12'
С. Мунье
35'
Д. Додо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зимбабве - Бенин
Замена
W. Musona
️️️️
Э. Риномхота
90'
+1
86'
Замена
R. Sankamao
️️️️
Д. Кики
86'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Ж. Олайтан
Замена
Т. Масванхизе
️️️️
Н. Мусона
83'
Замена
T. Dzvukamanja
️️️️
K. Billiat
83'
ГОЛ! 2:2!
Н. Мусона
Пас отдал
Д. Земура
59'
46'
Замена
Т. Оуороу
️️️️
R. Moumini
Замена
Т. Чирева
️️️️
П. Дубе
46'
Желтая карточка
Д. Лунга
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Манетси
Пас отдал
Д. Земура
44'
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Додо
Пас отдал
Ж. Олайтан
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Мунье
Пас отдал
Д. Додо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зимбабве
22
Вашингтон Аруба
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
23
Эммануэль Джалаи
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Дивайн Лунга
ЦЗ
2
Джеральд Таквара
ОП
8
Маршал Манетси
ОП
10
Энди Риномхота
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Принс Дубе
ЦФ
11
Khama Billiat
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Бенин
1
Марсель Данджину
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
11
Rachid Moumini
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
8
Имуране Хассане
ЦП
7
Доку Додо
ЦП
18
Жуниор Олайтан
АП
15
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
5
Йохан Рош
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Зимбабве
16
Marley Tavaziva
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
14
Петер Мудухва
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
19
Таванда Масванхизе
ЦП
18
Richard Hachiro
ЦП
10
Таванда Чирева
ЦП
15
Mthokozisi Msebe
ЦП
12
Walter Musona
ЦФ
7
Terrence Dzvukamanja
ЦФ
9
Tymon Machope
ЦФ
Бенин
23
Серж Обасса
ВР
16
Сатурнин Альягбе
ВР
3
Тамиму Оуороу
ЦЗ
2
Brandon Agounon
ЦЗ
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
27
Гислейн Ахудо
ЦП
22
Аттиджику Самаду
ЦП
14
Мариано Ахуангбо
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
21
Стив Траоре
ПВ
10
Candas Fiogbe
ЦФ
4
Moise Adilehou
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Аруба
3
Земура
4
Гарананга
5
Лунга
23
Джалаи
2
Таквара
8
Манетси
10
Риномхота
17
Мусона
11
7
Дубе
3-2-1-4
1
Данджину
11
13
Тижани
12
Кики
8
Хассане
7
Додо
18
Олайтан
9
Мунье
17
Унтонджи
5
Рош
15
Д'Алмейда
17
Мусона
19
Масванхизе
19
Масванхизе
17
Мусона
7
Дубе
10
Чирева
10
Чирева
7
Дубе
10
Риномхота
12
12
10
Риномхота
11
7
7
11
11
3
Оуороу
3
Оуороу
11
12
Кики
22
22
12
Кики
18
Олайтан
20
Доссу
20
Доссу
18
Олайтан
Остались в запасе
Зимбабве
Бенин
16
Marley Tavaziva
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
14
Петер Мудухва
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
18
Richard Hachiro
ЦП
15
Mthokozisi Msebe
ЦП
9
Tymon Machope
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
23
Серж Обасса
ВР
16
Сатурнин Альягбе
ВР
2
Brandon Agounon
ЦЗ
27
Гислейн Ахудо
ЦП
22
Аттиджику Самаду
ЦП
14
Мариано Ахуангбо
ЦП
21
Стив Траоре
ПВ
10
Candas Fiogbe
ЦФ
4
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
16
Marley Tavaziva
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
14
Петер Мудухва
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
18
Richard Hachiro
ЦП
15
Mthokozisi Msebe
ЦП
9
Tymon Machope
ЦФ
Остались в запасе
23
Серж Обасса
ВР
16
Сатурнин Альягбе
ВР
2
Brandon Agounon
ЦЗ
27
Гислейн Ахудо
ЦП
22
Аттиджику Самаду
ЦП
14
Мариано Ахуангбо
ЦП
21
Стив Траоре
ПВ
10
Candas Fiogbe
ЦФ
4
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Зимбабве - Бенин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Информация о матче
Посещаемость:
5000
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