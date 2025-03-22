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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Судан - Сенегал
Судан - Сенегал: обзор матча 22 марта 2025
Судан
22.03.2025, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Судан - Сенегал
Желтая карточка
М. Саид
89'
89'
Желтая карточка
С. Мане
79'
Замена
А. Сима
️️️️
Б. Диа
79'
Замена
А. Диао
️️️️
И. Сарр
Желтая карточка
В. Хидир
72'
Желтая карточка
R. Agab
70'
67'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Л. Камара
46'
Замена
П. Сарр
️️️️
П. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Судан
17
Ahmed Al Fatih
ВР
20
Mohamed Mustafa
ВР
0
Мохамед Саид
ЦЗ
4
Альтайеб Абакер
ЦЗ
12
Amir Kamal Suliman
ЦЗ
4
Abdelrahman Kuku
ЦЗ
12
Бахит Хамис
ЦЗ
15
Salaheldin Adil
ЦП
8
Абдельразиг Омер
ЦП
5
Валиелдин Хидир
АП
20
Abo Eisa
ЦФ
9
Saif Thierry
ЦФ
2
Али Абдалла
ЦФ
7
Ramadan Agab
ЦФ
9
Ясир Мозамил
ЦФ
11
Джон Ману
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Судан
21
Monged Abuzaid
ВР
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
13
Аммар Тайфур
ЦП
23
Ясин Хамед
ПВ
23
Musa Ali Hussein
ЦФ
10
Мохамед Абдельрахман
ЦФ
14
Мо Эиса
ЦФ
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
28
Илай Камара
ПАЗ
7
Ассане Диао
ЛВ
17
Папе Сарр
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
21
Абдалла Сима
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
3-2-2-1-5
17
12
4
12
Хамис
4
Абакер
0
Саид
15
8
Омер
5
Хидир
2
Абдалла
11
Ману
9
Мозамил
7
9
3-2-2-3-1
16
Менди
24
Менди
3
Кулибали
19
Ниахате
5
Гуйе
26
Гуйе
8
Камара
13
Ндиайе
15
Дьятта
18
Сарр
10
Мане
9
Диа
26
Гуйе
17
Сарр
17
Сарр
26
Гуйе
18
Сарр
7
Диао
7
Диао
18
Сарр
9
Диа
21
Сима
21
Сима
9
Диа
8
Камара
12
Ндиайе
12
Ндиайе
8
Камара
Остались в запасе
Судан
Сенегал
21
Monged Abuzaid
ВР
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
13
Аммар Тайфур
ЦП
23
Ясин Хамед
ПВ
23
Musa Ali Hussein
ЦФ
10
Мохамед Абдельрахман
ЦФ
14
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
28
Илай Камара
ПАЗ
6
Пате Сисс
ЦП
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
21
Monged Abuzaid
ВР
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
13
Аммар Тайфур
ЦП
23
Ясин Хамед
ПВ
23
Musa Ali Hussein
ЦФ
10
Мохамед Абдельрахман
ЦФ
14
Мо Эиса
ЦФ
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
28
Илай Камара
ПАЗ
6
Пате Сисс
ЦП
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Судан - Сенегал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Benina Martyrs Stadium, Benghazi
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