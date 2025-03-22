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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Эфиопия - Египет
Эфиопия - Египет: обзор матча 22 марта 2025
Эфиопия
22.03.2025, суббота, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 5 тур
0 : 2
Завершен
Египет
31'
М. Салах
40'
Зизо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эфиопия - Египет
90'
Замена
М. Фатхи
️️️️
О. Мармуш
89'
Замена
А. Кука
️️️️
Трезеге
84'
Замена
Х. Собхи
️️️️
Х. Фатхи
83'
Замена
М. Шехата
️️️️
Зизо
Замена
А. Решид
️️️️
A. Terfa
73'
70'
Замена
М. Мохамед
️️️️
О. Файсал
Замена
B. Desta
️️️️
C. Gugsa
63'
40'
ГОЛ! 0:2!
Зизо
Пас отдал
М. Салах
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Х. Фатхи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эфиопия
1
Abubeker Nura
ВР
5
Amanuel Terfa
ЦЗ
19
Yared Kassaye
ЦЗ
14
Bekele Berhane
ЦЗ
15
Ашалев Тамене
ЦЗ
3
Ramkel James
ЦЗ
14
Abdulkarim Worku
ЦП
8
Амануэль Йоханис
ЦП
16
Bruk Markos
ЦП
17
Chernet Gugsa
ЦП
19
Yared Moges
ЦП
10
Абубекер Насир
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Египет
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
5
Рами Рабия
ЦЗ
6
Mohamed Rabia
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
25
Зизо
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Эфиопия
22
Said Habtamu
ВР
1
Biniam Genetu
ВР
13
Ахмед Решид
ЛЗ
21
Асрат Тонжо
ЛЗ
2
Woldeamanueal Getu
ЦЗ
4
Frezer Kasa
ЦЗ
6
Habtamu Tekeste
ЦП
20
Bereket Waza
ЦП
18
Wogene Gezahegn
ЦФ
7
Bereket Desta
ЦФ
9
Ahmed Hussien
ЦФ
14
Mohammed Abera
ЦФ
Египет
23
Abdel Aziz El Balouti
ВР
16
Mohamed Awad
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
15
Ахмед Кука
ОП
15
Мохамед Шехата
ЦП
18
Набиль Дунга
ЦП
21
Махмуд Сабер
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-2-5-1
1
14
15
Тамене
3
19
5
8
Йоханис
16
17
19
14
10
Насир
4-2-3-2
1
Эль-Шенави
6
6
Абдельмонем
3
Хани
5
Рабия
14
Фатхи
19
Атея
10
Салах
25
Зизо
7
Трезеге
22
Мармуш
7
Файсал
5
13
Решид
13
Решид
5
17
7
7
17
14
Фатхи
21
Собхи
21
Собхи
14
Фатхи
7
Трезеге
15
Кука
15
Кука
7
Трезеге
25
Зизо
15
Шехата
15
Шехата
25
Зизо
22
Мармуш
18
Фатхи
18
Фатхи
22
Мармуш
7
Файсал
11
Мохамед
11
Мохамед
7
Файсал
Остались в запасе
Эфиопия
Египет
22
Said Habtamu
ВР
1
Biniam Genetu
ВР
21
Асрат Тонжо
ЛЗ
2
Woldeamanueal Getu
ЦЗ
4
Frezer Kasa
ЦЗ
6
Habtamu Tekeste
ЦП
20
Bereket Waza
ЦП
18
Wogene Gezahegn
ЦФ
9
Ahmed Hussien
ЦФ
14
Mohammed Abera
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
23
Abdel Aziz El Balouti
ВР
16
Mohamed Awad
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
18
Набиль Дунга
ЦП
21
Махмуд Сабер
ЦП
Остались в запасе
22
Said Habtamu
ВР
1
Biniam Genetu
ВР
21
Асрат Тонжо
ЛЗ
2
Woldeamanueal Getu
ЦЗ
4
Frezer Kasa
ЦЗ
6
Habtamu Tekeste
ЦП
20
Bereket Waza
ЦП
18
Wogene Gezahegn
ЦФ
9
Ahmed Hussien
ЦФ
14
Mohammed Abera
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdel Aziz El Balouti
ВР
16
Mohamed Awad
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
18
Набиль Дунга
ЦП
21
Махмуд Сабер
ЦП
Главный тренер
Вубету Абате
Статистика матча Эфиопия - Египет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Stade Larbi Zaouli, Casablanca
Посещаемость:
300
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