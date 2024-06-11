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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Габон - Гамбия
Габон - Гамбия: обзор матча 11 июня 2024
Габон
11.06.2024, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 4 тур
3 : 2
Завершен
Гамбия
52'
Д. Аллевина
70'
П. Обамеянг
72'
Д. Буанга
33'
Я. Минте
79'
Э. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Габон - Гамбия
Желтая карточка
П. Обамеянг
87'
Желтая карточка
М. Лемина
85'
83'
Замена
А. Боянг
️️️️
А. Манне
79'
ГОЛ! 3:2!
Э. Адамс
Пас отдал
О. Колли
ГОЛ! 3:1!
Д. Буанга
Пас отдал
Д. Аллевина
72'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
70'
59'
Замена
Э. Адамс
️️️️
Э. Колли
59'
Замена
М. Джувара
️️️️
А. Фадера
ГОЛ! 1:1!
Д. Аллевина
Пас отдал
К. Гуелор Канга
52'
33'
ГОЛ! 0:1!
Я. Минте
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Ж. Экоми
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
0
Лойс Мбаба
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
20
Денис Буанга
ЛВ
13
Медвин Битеге
ОП
18
Марио Лемина
ОП
19
Жак Экоми
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Гамбия
1
Ebrima Jarju
ВР
5
Омар Колли
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
7
Алие Фадера
ЛВ
11
Эбрима Колли
ЛВ
16
Аласана Манне
ЦП
20
Янкуба Минте
ПВ
10
Муса Барроу
ЦФ
9
Adama Sidibeh
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Габон
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
21
Жереми Ойоно
ЦЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
22
Moussango Obounet
ЦП
10
Аксель Мейе
ЦФ
Гамбия
18
Шейх Сиби
ВР
14
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
17
Муса Джувара
ЛВ
8
Эбу Адамс
ЦП
2
Махмуду Байо
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
12
Адама Боянг
ЦФ
3-2-3-1-1
0
Мбаба
2
Аппиндангойе
5
Экюэль-Манга
4
Мукету-Муссунда
13
Битеге
18
Лемина
19
Экоми
12
Канга
7
Самбисса
20
Буанга
9
Обамеянг
2-1-3-2
1
21
Санне
5
Колли
16
Манне
20
Минте
7
Фадера
11
Колли
9
10
Барроу
19
Экоми
11
Аллевина
11
Аллевина
19
Экоми
11
Колли
8
Адамс
8
Адамс
11
Колли
7
Фадера
17
Джувара
17
Джувара
7
Фадера
16
Манне
12
Боянг
12
Боянг
16
Манне
Остались в запасе
Габон
Гамбия
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
21
Жереми Ойоно
ЦЗ
22
Moussango Obounet
ЦП
10
Аксель Мейе
ЦФ
18
Шейх Сиби
ВР
14
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
2
Махмуду Байо
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
21
Жереми Ойоно
ЦЗ
22
Moussango Obounet
ЦП
10
Аксель Мейе
ЦФ
Остались в запасе
18
Шейх Сиби
ВР
14
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
2
Махмуду Байо
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Габон - Гамбия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Информация о матче
Стадион:
Stade de Franceville, Franceville
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