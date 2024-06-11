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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Южный Судан - Судан
Южный Судан - Судан: обзор матча 11 июня 2024
Южный Судан
11.06.2024, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 4 тур
0 : 3
Завершен
Судан
45+3'
В. Хидир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Южный Судан - Судан
Замена
M. Aguek
️️️️
P. Chol
80'
Желтая карточка
W. Ivan Adebo
77'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
В. Хидир
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южный Судан
16
Godwill Sabio
ВР
12
Rashid Toha
ЦЗ
4
Peter Maker Manyang
ЦЗ
20
Joseph Dhata
ЦЗ
21
Geriga Atendele
ЦЗ
19
Wani Ivan Adebo
ЦП
7
V. Kuach Yuel
ЦФ
9
T. Okello
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Судан
20
Mohamed Mustafa
ВР
12
Бахит Хамис
ЦЗ
18
Авад Заид
ЦЗ
6
Мустафа Каршом
ЦЗ
8
Абдельразиг Омер
ЦП
5
Валиелдин Хидир
АП
9
Saif Thierry
ЦФ
2
Али Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Южный Судан
8
William Gama
ЦП
17
Мачоп Чол
ПВ
11
Emmanuel Loki
ЦФ
18
Manyluak Aguek
ЦФ
Судан
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
23
Emad Ali
ЦЗ
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
18
Ahmed Hamed Mahmoud
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
7
S. Abdelrahman
ЦФ
25
Шедди Барглан
ЦФ
4-1-2
16
12
20
21
4
19
9
7
3-1-1-2
20
12
Хамис
18
Заид
6
Каршом
8
Омер
5
Хидир
2
Абдалла
9
18
18
Остались в запасе
Южный Судан
Судан
8
William Gama
ЦП
17
Мачоп Чол
ПВ
11
Emmanuel Loki
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
23
Emad Ali
ЦЗ
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
18
Ahmed Hamed Mahmoud
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
7
S. Abdelrahman
ЦФ
25
Шедди Барглан
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Остались в запасе
8
William Gama
ЦП
17
Мачоп Чол
ПВ
11
Emmanuel Loki
ЦФ
Остались в запасе
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
23
Emad Ali
ЦЗ
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
18
Ahmed Hamed Mahmoud
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
7
S. Abdelrahman
ЦФ
25
Шедди Барглан
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Главный тренер
Квеси Аппиа
Статистика матча Южный Судан - Судан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Южный Судан
0 : 0
13.10.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Южный Судан
0 : 5
10.10.2025
Сенегал
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мавритания
0 : 0
09.09.2025
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Южный Судан
1 : 4
05.09.2025
ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Судан
1 : 1
25.03.2025
Южный Судан
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Информация о матче
Стадион:
Juba Stadium, Juba
Посещаемость:
10000
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