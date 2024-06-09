Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мавритания - Сенегал
Мавритания - Сенегал: обзор матча 09 июня 2024
Мавритания
09.06.2024, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 4 тур
0 : 1
Завершен
Сенегал
27'
Х. Диалло
27'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мавритания - Сенегал
90'
+10
Замена
А. Сима
️️️️
И. Ндиайе
90'
+7
Желтая карточка
Э. Менди
Замена
M. Soueid
️️️️
У. Нгом
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ба
86'
Желтая карточка
У. Нгом
84'
Замена
Б. Камара
️️️️
Г. Фофана
79'
76'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Х. Диалло
Замена
А. Камара
️️️️
П. Ибну Ба
63'
Замена
П. Яд
️️️️
А. Махмуд
62'
Замена
С. Буна Амар
️️️️
И. Тиам
62'
46'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Х. Диарра
Желтая карточка
Х. Диав
45'
+5
27'
ГОЛ! 0:2!
Х. Диалло
Пас отдал
П. Сарр
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Пас отдал
П. Сарр
Желтая карточка
Г. Фофана
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мавритания
16
Бабакар Ниасс
ВР
98
Хадим Диав
ЛЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
7
Абубакари Койта
ЛВ
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
29
Умар Нгом
ЦП
93
Гессума Фофана
ЦП
90
Идрисса Тиам
ЦФ
11
Папе Ибну Ба
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Мавритания
1
Намори Диав
ВР
30
Мамаду Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
91
Папа Яд
ЛВ
12
Бакари Камара
ОП
14
Яли Деллахи
ОП
88
Сиди Буна Амар
АП
15
Абубакар Камара
ЦФ
23
Mouhamed Soueid
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
1
Сени Дьенг
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
0
Микаил Файе
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
13
Дьон Лопи
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
21
Абдалла Сима
ПВ
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
4-3-1-2
16
Ниасс
98
Диав
5
Ба
21
Хубейб
96
Эль-Абд
95
Махмуд
29
Нгом
93
Фофана
7
Койта
11
Ба
90
Тиам
3-1-4-1-1
16
Менди
4
Сек
3
Кулибали
22
Диалло
21
Диарра
13
Ндиайе
8
Камара
17
Сарр
28
18
Сарр
20
Диалло
93
Фофана
12
Камара
12
Камара
93
Фофана
90
Тиам
88
Амар
88
Амар
90
Тиам
95
Махмуд
91
Яд
91
Яд
95
Махмуд
11
Ба
15
Камара
15
Камара
11
Ба
29
Нгом
23
23
29
Нгом
21
Диарра
13
Менди
13
Менди
21
Диарра
13
Ндиайе
21
Сима
21
Сима
13
Ндиайе
20
Диалло
12
Ндиайе
12
Ндиайе
20
Диалло
Остались в запасе
Мавритания
Сенегал
1
Намори Диав
ВР
30
Мамаду Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
14
Яли Деллахи
ОП
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
23
Диав Мори
ВР
1
Сени Дьенг
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
0
Микаил Файе
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
13
Дьон Лопи
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
1
Намори Диав
ВР
30
Мамаду Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
14
Яли Деллахи
ОП
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
1
Сени Дьенг
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
0
Микаил Файе
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
13
Дьон Лопи
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Мавритания - Сенегал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Stade Cheikha Ould Boidiya, Nouakchott
Новости команд
Все
Мавритания
Сенегал
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
6
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
24 ноября
11
Игроки Сенегала «очень рады» встрече с новым тренером Виейра
19 ноября
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14 сентября
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
4 июня
Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)
28 марта
1
Аргентина – Мавритания: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.55
27 марта
Тунис – Мавритания: прогноз и ставки на матч 12 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.11 10:31
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
6
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
24 ноября
11
Игроки Сенегала «очень рады» встрече с новым тренером Виейра
19 ноября
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+