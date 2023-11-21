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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигер - Замбия
Нигер - Замбия: обзор матча 21 ноября 2023
Нигер
21.11.2023, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Замбия
6'
A. Moutari
28'
B. Goumey
50'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигер - Замбия
90'
+6
Желтая карточка
Л. Банда
Замена
B. Hainikoye
️️️️
A. Moutari
90'
+1
Желтая карточка
A. Moutari
82'
78'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
К. Кангва
67'
Желтая карточка
С. Сунзу
Замена
B. Moumouni
️️️️
Y. Moussa
66'
Замена
С. Абубакар
️️️️
А. Мумуни
66'
55'
Желтая карточка
Ф. Сакала
50'
ГОЛ! 2:1!
П. Дака
Желтая карточка
S. Massoudi
39'
Желтая карточка
А. Мумуни
37'
ГОЛ! 2:0!
B. Goumey
28'
ГОЛ! 1:0!
A. Moutari
Пас отдал
B. Goumey
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигер
2
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
N. Yakubu
ЦЗ
0
Salifou Massoudi
ЦЗ
15
Abdoulaye Boureima Katkoré
ЦЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
0
Yusif Moussa
ЦП
0
Ousmane Diabaté
ЦП
11
Issa Djibrilla
ЦП
17
Boubacar Goumey
ЦФ
20
A. Moutari
ЦФ
Главный тренер
Аруна Дула
Замбия
16
Лоуренс Муленга
ВР
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
12
Эммануэль Банда
ЦП
17
Кингс Кангва
ЦП
17
Клатус Чама
ЦП
23
Родерик Кабве
ЦП
9
Ламек Банда
ПВ
3
Бенедикт Чепеши
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
20
Патсон Дака
ЦФ
21
Доминик Чанда
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Нигер
0
Issaka Oumarou
ВР
0
Naim Van Attenhoven
ВР
0
Karim Doudou
ЦЗ
21
Alhabib Hassane Abdou
ЦЗ
18
Yacouba Magagi
ЦЗ
0
Laurent Chamssidine
ЦЗ
0
Салим Абубакар
ЦП
8
Amadou Sabo
ЦП
9
Kairou Amoustapha
ЦП
23
Boubacar Moumouni
ЦП
5
Mamane Amadou Sabo
ЦП
0
Boubacar Hainikoye
ЦФ
Замбия
18
Фрэнсис Мванса
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
0
Luka Banda
ЦЗ
2
Killian Kanguluma
ЦЗ
11
Ларри Бваля
ЦП
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
7
Келвин Кампамба
ЦП
0
B. Mwila
ЦФ
6
Бенсон Сакала
ЦФ
7
Голден Мафвента
ЦФ
4-1-3-2
2
Альхассан
0
15
4
12
Мумуни
0
0
11
20
17
1-4-1-4
16
Муленга
13
Сунзу
17
Кангва
17
Чама
23
Кабве
12
Банда
9
Банда
21
Чанда
20
Дака
10
Сакала
3
Чепеши
12
Мумуни
0
Абубакар
0
Абубакар
12
Мумуни
0
23
23
0
20
0
0
20
17
Кангва
8
Мусонда
8
Мусонда
17
Кангва
Остались в запасе
Нигер
Замбия
0
Issaka Oumarou
ВР
0
Naim Van Attenhoven
ВР
0
Karim Doudou
ЦЗ
21
Alhabib Hassane Abdou
ЦЗ
18
Yacouba Magagi
ЦЗ
0
Laurent Chamssidine
ЦЗ
8
Amadou Sabo
ЦП
9
Kairou Amoustapha
ЦП
5
Mamane Amadou Sabo
ЦП
Главный тренер
Аруна Дула
18
Фрэнсис Мванса
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
0
Luka Banda
ЦЗ
2
Killian Kanguluma
ЦЗ
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
ЦП
0
B. Mwila
ЦФ
6
Бенсон Сакала
ЦФ
7
Голден Мафвента
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Остались в запасе
0
Issaka Oumarou
ВР
0
Naim Van Attenhoven
ВР
0
Karim Doudou
ЦЗ
21
Alhabib Hassane Abdou
ЦЗ
18
Yacouba Magagi
ЦЗ
0
Laurent Chamssidine
ЦЗ
8
Amadou Sabo
ЦП
9
Kairou Amoustapha
ЦП
5
Mamane Amadou Sabo
ЦП
Остались в запасе
18
Фрэнсис Мванса
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
0
Luka Banda
ЦЗ
2
Killian Kanguluma
ЦЗ
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
ЦП
0
B. Mwila
ЦФ
6
Бенсон Сакала
ЦФ
7
Голден Мафвента
ЦФ
Главный тренер
Аруна Дула
Главный тренер
Хонор Джанца
Статистика матча Нигер - Замбия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Информация о матче
Посещаемость:
200
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