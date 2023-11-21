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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Южный Судан - Мавритания
Южный Судан - Мавритания: обзор матча 21 ноября 2023
Южный Судан
21.11.2023, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Мавритания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Южный Судан - Мавритания
Желтая карточка
M. Mawith
85'
75'
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
А. Койта
Замена
️️️️
V. Kuach Yuel
69'
62'
Замена
С. Буна Амар
️️️️
С. Анне
Замена
P. Chol
️️️️
В. Акио
46'
46'
Замена
Х. Диав
️️️️
А. Абид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южный Судан
23
M. Mawith
ВР
20
Joseph Dhata
ЦЗ
4
Peter Maker Manyang
ЦЗ
12
Rashid Toha
ЦЗ
19
Wani Ivan Adebo
ЦП
0
Kenyi Wani
ЦП
8
William Gama
ЦП
0
Nevelo Yoseke
ЦП
0
Вильям Акио
ПВ
7
V. Kuach Yuel
ЦФ
15
Ajak Riak
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Мавритания
16
Бабакар Ниасс
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
20
Ибрахима Кейта
ЦЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
7
Абубакари Койта
ЛВ
93
Гессума Фофана
ЦП
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
8
Бодда Мухсин
ЦП
89
Сулейман Анне
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Южный Судан
0
Ramadan Mayek
ВР
16
Godwill Sabio
ВР
21
Geriga Atendele
ЦЗ
0
Manny Achol
ЦП
0
Jackson Dwang
ЦП
0
Martin Dominic
ЦФ
11
Emmanuel Loki
ЦФ
0
Jimmy Michael
ЦФ
17
Paul Mara
ЦФ
Мавритания
1
Намори Диав
ВР
30
Бабакар Диоп
ВР
98
Хадим Диав
ЦЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
97
Demini Saleck
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
14
Яли Деллахи
ОП
4
Омар Гассама
ЦП
12
Бакари Камара
ЦП
88
Сиди Буна Амар
ЦП
17
Яссин Эль-Велли
ЦФ
11
Папе Ибну Ба
ЦФ
3-4-1-2
23
20
4
12
19
8
0
0
0
Акио
15
7
4-3-1-2
16
Ниасс
24
Н'Диайе
20
Кейта
96
Эль-Абд
3
Абид
93
Фофана
95
Махмуд
8
Мухсин
7
Койта
9
Танжи
89
Анне
3
Абид
98
Диав
98
Диав
3
Абид
89
Анне
88
Амар
88
Амар
89
Анне
7
Койта
11
Ба
11
Ба
7
Койта
Остались в запасе
Южный Судан
Мавритания
0
Ramadan Mayek
ВР
16
Godwill Sabio
ВР
21
Geriga Atendele
ЦЗ
0
Manny Achol
ЦП
0
Jackson Dwang
ЦП
0
Martin Dominic
ЦФ
11
Emmanuel Loki
ЦФ
0
Jimmy Michael
ЦФ
17
Paul Mara
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
1
Намори Диав
ВР
30
Бабакар Диоп
ВР
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
97
Demini Saleck
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
14
Яли Деллахи
ОП
4
Омар Гассама
ЦП
12
Бакари Камара
ЦП
17
Яссин Эль-Велли
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Остались в запасе
0
Ramadan Mayek
ВР
16
Godwill Sabio
ВР
21
Geriga Atendele
ЦЗ
0
Manny Achol
ЦП
0
Jackson Dwang
ЦП
0
Martin Dominic
ЦФ
11
Emmanuel Loki
ЦФ
0
Jimmy Michael
ЦФ
17
Paul Mara
ЦФ
Остались в запасе
1
Намори Диав
ВР
30
Бабакар Диоп
ВР
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
97
Demini Saleck
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
14
Яли Деллахи
ОП
4
Омар Гассама
ЦП
12
Бакари Камара
ЦП
17
Яссин Эль-Велли
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Статистика матча Южный Судан - Мавритания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Южный Судан
0 : 0
13.10.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Южный Судан
0 : 5
10.10.2025
Сенегал
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мавритания
0 : 0
09.09.2025
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Южный Судан
1 : 4
05.09.2025
ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Судан
1 : 1
25.03.2025
Южный Судан
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
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