Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Эсватини - Кабо-Верде
Эсватини - Кабо-Верде: обзор матча 21 ноября 2023
Эсватини
21.11.2023, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Кабо-Верде
17'
Р. Мендес
38'
Х. Монтейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эсватини - Кабо-Верде
Желтая карточка
S. Quiton
81'
77'
Замена
Л. Андраде
️️️️
Г. Родригеш
77'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Х. Монтейру
65'
Желтая карточка
Л. Кошта
61'
Замена
Кука
️️️️
П. Андраде
61'
Замена
Х. Варела
️️️️
Р. Мендес
61'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
К. Роша
38'
ГОЛ! 0:2!
Х. Монтейру
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мендес
Пас отдал
Г. Родригеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсватини
1
Khanyakwezwe Shabalala
ВР
20
Mxolisi Simiso Manana
ЦЗ
5
Bongwa Owa Matsebula
ЦЗ
11
Philani Thabo Mkhontfo
ЦП
8
Sibongakhonkhe Quiton
ЦП
14
Mzwandile Mabelesa
ЦП
17
Kwakhe Thwala
ЦП
0
Samkelo Ginindza
ЦП
0
Njabulo Magagula
ЦП
21
Sifiso Matse
ЦФ
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
5
Логан Кошта
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
21
Бебе
ЛВ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Вилли Семеду
ЛВ
10
Хамиру Монтейру
ЦП
18
Кенни Роша
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
6
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Эсватини
16
Xolani Gama
ВР
16
Ncamiso Dlamini
ВР
0
Vilakati Victor Vusumuzi
ЦЗ
0
Sizolwethu Shabalala
ЦЗ
2
Philiso Newman
ЦЗ
4
Nelizo Dlamini
ЦП
22
Simanga Masangane
ЦП
0
Ayanda Gadlela
ЦП
13
Mpendulo Tfomo
ЦП
0
Neliso Myeni
ЦФ
Кабо-Верде
24
Дилан Силва
ВР
12
Марсио Роша
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
0
Nica Panduru
ЦЗ
27
Дельмиру
ЦЗ
15
Давид Тавареш
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
0
Леандру Андраде
АП
26
Хелио Варела
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
13
Кука
ЦФ
2-5-1-2
1
20
5
14
17
0
0
8
11
11
21
2-3-3-2
1
Возинья
5
Кошта
4
Лопеш
10
Монтейру
18
Роша
8
Паулу
21
Бебе
11
Родригеш
17
Семеду
6
Андраде
20
Мендес
10
Монтейру
15
Тавареш
15
Тавареш
10
Монтейру
18
Роша
14
Дуарте
14
Дуарте
18
Роша
11
Родригеш
0
Андраде
0
Андраде
11
Родригеш
20
Мендес
26
Варела
26
Варела
20
Мендес
6
Андраде
13
Кука
13
Кука
6
Андраде
Остались в запасе
Эсватини
Кабо-Верде
16
Xolani Gama
ВР
16
Ncamiso Dlamini
ВР
0
Vilakati Victor Vusumuzi
ЦЗ
0
Sizolwethu Shabalala
ЦЗ
2
Philiso Newman
ЦЗ
4
Nelizo Dlamini
ЦП
22
Simanga Masangane
ЦП
0
Ayanda Gadlela
ЦП
13
Mpendulo Tfomo
ЦП
0
Neliso Myeni
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
24
Дилан Силва
ВР
12
Марсио Роша
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
0
Nica Panduru
ЦЗ
27
Дельмиру
ЦЗ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
16
Xolani Gama
ВР
16
Ncamiso Dlamini
ВР
0
Vilakati Victor Vusumuzi
ЦЗ
0
Sizolwethu Shabalala
ЦЗ
2
Philiso Newman
ЦЗ
4
Nelizo Dlamini
ЦП
22
Simanga Masangane
ЦП
0
Ayanda Gadlela
ЦП
13
Mpendulo Tfomo
ЦП
0
Neliso Myeni
ЦФ
Остались в запасе
24
Дилан Силва
ВР
12
Марсио Роша
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
0
Nica Panduru
ЦЗ
27
Дельмиру
ЦЗ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Эсватини - Кабо-Верде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Суринам
4 : 0
15.11.2026
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Кабо-Верде
3 : 0
13.10.2025
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эсватини
2 : 2
08.10.2025
Ангола
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ливия
2 : 0
08.09.2025
Эсватини
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Новости команд
Все
Эсватини
Кабо-Верде
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Сборная Эсватини хочет сыграть с Россией
30 октября
46
Возинья – о номинации на приз лучшему вратарю года: «Чувствую, что это несправедливо»
3 октября
1
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
26 августа
3
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Сборная Эсватини хочет сыграть с Россией
30 октября
46
Сборная, пропустившая отбор ЧМ-2026, сыграет официальный матч впервые за несколько лет
24 марта
Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»
2025.09.04 12:34
3
Возинья – о номинации на приз лучшему вратарю года: «Чувствую, что это несправедливо»
3 октября
1
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
26 августа
3
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21 июля
1
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+