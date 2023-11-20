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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сейшельские Острова - Кения
Сейшельские Острова - Кения: обзор матча 20 ноября 2023
Сейшельские Острова
20.11.2023, понедельник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 2 тур
0 : 5
Завершен
Кения
3'
М. Олунга
6'
М. Олунга
45+3'
М. Джума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сейшельские Острова - Кения
89'
Замена
N. Kibunguchy
️️️️
J. Omurwa
Желтая карточка
B. Labrosse
75'
66'
Замена
A. Timbe Masika
️️️️
E. Johana Omondi
46'
Замена
️️️️
Э. Отиено
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
М. Джума
Пас отдал
E. Johana Omondi
6'
ГОЛ! 0:2!
М. Олунга
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Олунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сейшельские Острова
3
Elie Sopha
ЦЗ
3
Makan Cissoko
ЦЗ
19
Nick Labiche
ЦЗ
15
Markus Payet
ЦЗ
1
Carlos Simeon
ЦП
0
Lucas Panayi
ЦП
0
Helton Monay
ЦП
17
Ryan Hubert Joshua Henriette
ЦП
20
Imra Raheriniaina
ЦП
0
Rhio Damoo
ЦФ
Главный тренер
Ральф Жан-Луи
Кения
18
Patrick Matasi
ВР
13
Эрик Отиено
ЛЗ
6
Anthony Akumu
ЦЗ
0
Dennis Ng'ang'a
ЦЗ
4
Johnstone Omurwa
ЦЗ
16
Rooney Onyango
ЦЗ
16
Масуд Джума
ЦП
6
Ричард Одада
ЦП
17
Амос Нонди
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
10
Eric Johana Omondi
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Сейшельские Острова
0
Evans Adrienne
ВР
0
Bertrand Esparon
ЦЗ
0
Frederick Renaud
ЦЗ
0
Lance Ernesta
ЦЗ
0
Norris Bibi
ЦП
12
Stephan Ladouce
ЦП
0
Rohan Orphe
ЦП
0
Majid Freminot
ЦП
0
Stephen Morgan
ЦП
0
Kenan Nourice
ЦП
0
Sebastien Larue
ЦФ
7
Brandon Labrosse
ЦФ
Кения
0
Joseph Okoth
ВР
1
Ian Otieno
ВР
17
Daniel Sakari
ЦЗ
3
Aboud Omar
ЦЗ
10
Kenneth Muguna
ЦП
9
Timothy Ouma
ЦП
0
Duncan Otieno
ЦП
9
Benson Omalla
ЦФ
0
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
8
Duke Abuya
ЦФ
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
0
Alfred Scriven
ЦФ
4-5-1
3
19
15
3
0
0
17
20
1
0
3-2-3-2
18
0
4
16
6
13
Отиено
16
Джума
6
Одада
17
Нонди
10
14
Олунга
4
0
0
4
10
7
7
10
Остались в запасе
Сейшельские Острова
Кения
0
Evans Adrienne
ВР
0
Bertrand Esparon
ЦЗ
0
Frederick Renaud
ЦЗ
0
Lance Ernesta
ЦЗ
0
Norris Bibi
ЦП
12
Stephan Ladouce
ЦП
0
Rohan Orphe
ЦП
0
Majid Freminot
ЦП
0
Stephen Morgan
ЦП
0
Kenan Nourice
ЦП
0
Sebastien Larue
ЦФ
7
Brandon Labrosse
ЦФ
Главный тренер
Ральф Жан-Луи
0
Joseph Okoth
ВР
1
Ian Otieno
ВР
17
Daniel Sakari
ЦЗ
3
Aboud Omar
ЦЗ
10
Kenneth Muguna
ЦП
9
Timothy Ouma
ЦП
0
Duncan Otieno
ЦП
9
Benson Omalla
ЦФ
8
Duke Abuya
ЦФ
0
Alfred Scriven
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Остались в запасе
0
Evans Adrienne
ВР
0
Bertrand Esparon
ЦЗ
0
Frederick Renaud
ЦЗ
0
Lance Ernesta
ЦЗ
0
Norris Bibi
ЦП
12
Stephan Ladouce
ЦП
0
Rohan Orphe
ЦП
0
Majid Freminot
ЦП
0
Stephen Morgan
ЦП
0
Kenan Nourice
ЦП
0
Sebastien Larue
ЦФ
7
Brandon Labrosse
ЦФ
Остались в запасе
0
Joseph Okoth
ВР
1
Ian Otieno
ВР
17
Daniel Sakari
ЦЗ
3
Aboud Omar
ЦЗ
10
Kenneth Muguna
ЦП
9
Timothy Ouma
ЦП
0
Duncan Otieno
ЦП
9
Benson Omalla
ЦФ
8
Duke Abuya
ЦФ
0
Alfred Scriven
ЦФ
Главный тренер
Ральф Жан-Луи
Главный тренер
Энгин Фират
Статистика матча Сейшельские Острова - Кения
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сейшельские Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сейшельские Острова
0 : 2
30.09.2026
Шри-Ланка
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
10.10.2025
Кот-д'Ивуар
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Кения
5 : 0
09.09.2025
Сейшельские Острова
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сейшельские Острова
0 : 4
03.09.2025
Габон
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Информация о матче
Посещаемость:
404
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