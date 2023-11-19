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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Судан - ДР Конго
Судан - ДР Конго: обзор матча 19 ноября 2023
Судан
19.11.2023, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
ДР Конго
79'
Ч. Пикель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Судан - ДР Конго
Замена
J. Ali
️️️️
A. Eisa
86'
82'
Замена
Ф. Майеле
️️️️
А. Тшибола
81'
Замена
Силас
️️️️
Т. Бонгонда
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ч. Пикель
79'
70'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
С. Банза
69'
Замена
М. Элиа
️️️️
Й. Висса
Замена
S. Thierry
️️️️
М. Эиса
64'
63'
Желтая карточка
А. Тшибола
46'
Замена
Г. Какута
️️️️
Г. Диангана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Судан
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
0
Мохамед Саид
ЦЗ
18
Авад Заид
ЦЗ
6
Мустафа Каршом
ЦЗ
12
Бахит Хамис
ЦЗ
17
Mohamed Al-Rasheed
ЦП
9
Ясир Мозамил
ЦП
0
Salaheldin Adil
ЦП
20
Abo Eisa
ЦФ
2
Али Абдалла
ЦФ
14
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
7
Грэйди Диангана
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Судан
20
Mohamed Mustafa
ВР
21
Monged Abuzaid
ВР
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
4
Альтайеб Абакер
ЦЗ
23
Emad Ali
ЦЗ
18
Mazin Fadl
ЦП
8
Абдельразиг Омер
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
25
Шедди Барглан
ЦФ
0
Ali Abdalla
ЦФ
0
Jusif Ali
ЦФ
9
Saif Thierry
ЦФ
ДР Конго
16
Димитри Берто
ВР
0
Виталь Н'Симба
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
11
Силас
ПВ
13
Мешак Элиа
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
21
Баджо Сиади
ЦФ
4-3-3
1
Абу-Эшрейн
0
Саид
6
Каршом
12
Хамис
18
Заид
17
9
Мозамил
0
14
Эиса
2
Абдалла
20
4-1-2-2-1
1
М'Паси
24
Калюлю
2
Инонга
22
Мбемба
12
Кайембе
18
Пикель
15
Тшибола
7
Диангана
10
Бонгонда
20
Висса
23
Банза
20
0
0
20
14
Эиса
9
9
14
Эиса
7
Диангана
11
Какута
11
Какута
7
Диангана
10
Бонгонда
11
Силас
11
Силас
10
Бонгонда
20
Висса
13
Элиа
13
Элиа
20
Висса
23
Банза
17
Бакамбу
17
Бакамбу
23
Банза
15
Тшибола
19
Майеле
19
Майеле
15
Тшибола
Остались в запасе
Судан
ДР Конго
20
Mohamed Mustafa
ВР
21
Monged Abuzaid
ВР
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
4
Альтайеб Абакер
ЦЗ
23
Emad Ali
ЦЗ
18
Mazin Fadl
ЦП
8
Абдельразиг Омер
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
25
Шедди Барглан
ЦФ
0
Ali Abdalla
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
16
Димитри Берто
ВР
0
Виталь Н'Симба
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Баджо Сиади
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
20
Mohamed Mustafa
ВР
21
Monged Abuzaid
ВР
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
4
Альтайеб Абакер
ЦЗ
23
Emad Ali
ЦЗ
18
Mazin Fadl
ЦП
8
Абдельразиг Омер
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
25
Шедди Барглан
ЦФ
0
Ali Abdalla
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
0
Виталь Н'Симба
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Баджо Сиади
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Судан - ДР Конго
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Посещаемость:
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