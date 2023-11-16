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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ботсвана - Мозамбик
Ботсвана - Мозамбик: обзор матча 16 ноября 2023
Ботсвана
16.11.2023, четверг, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 1 тур
2 : 3
Завершен
Мозамбик
85'
M. Ngele
14'
К. Баке
52'
С. Ратифу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботсвана - Мозамбик
Желтая карточка
K. Mangolo
90'
+2
Желтая карточка
Т. Дитлхокве
90'
Желтая карточка
Э. Велафи
88'
ГОЛ! 1:2!
M. Ngele
Пас отдал
Т. Кгаманьяне
85'
Пенальти не реализован!
M. Ngele
84'
82'
Желтая карточка
Э. Дове
Замена
Т. Кгаманьяне
️️️️
Г. Эдвин Мохутсива
82'
71'
Замена
Л. Кинг
️️️️
Домингеш
Замена
К. Сеаканьенг
️️️️
Т. Сесиньи
65'
57'
Замена
️️️️
К. Баке
57'
Замена
️️️️
Гилду
52'
ГОЛ! 0:2!
С. Ратифу
Пас отдал
Домингеш
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Баке
Пас отдал
Гилду
7'
Замена
С. Ратифу
️️️️
Ф. Бангал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботсвана
20
Кабело Дамбе
ВР
0
Элфорд Велафи
ЦЗ
0
Татаяоне Дитлхокве
ЦЗ
0
Моша Гаолаолве
ЦЗ
21
Kitso Mangolo
ЦЗ
14
Godiraone Modingwane
ЦП
0
Гейп Эдвин Мохутсива
ЦП
0
Лебоганг Дициле
ЦП
0
Табанг Сесиньи
ЦП
0
Тумисанг Оребони
ЦП
Главный тренер
Стэнли Чосане
Мозамбик
5
Бруну Ланга
ЛЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
7
Домингеш
ЦП
5
Нене
ЦП
21
Гима
ЦП
9
Файсал Бангал
ЦФ
18
Гилду
ЦФ
27
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Ботсвана
0
Гойтсеоне Фоко
ВР
0
Thato Kebue
ЦЗ
0
Тебого Копеланг
ЦП
0
Гилберт Барути
ЦП
0
Мотуси Купер
ЦП
9
Molaodi Tlhalefang
ЦП
0
Mogakolodi Ngele
ЦП
0
Мотуси Джонсон
ЦП
0
Татаяоне Кгаманьяне
ЦП
0
Кабело Сеаканьенг
ЦФ
Мозамбик
22
Иване Урубаль
ВР
12
Фазиту
ВР
3
D. Malembana
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
28
Шакил
ЦП
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
9
Лау Кинг
ЦФ
4-5
20
Дамбе
0
Велафи
0
Гаолаолве
21
0
Дитлхокве
0
Мохутсива
0
Дициле
0
Сесиньи
0
Оребони
14
2-3-3
8
Дове
5
Ланга
7
Домингеш
5
Нене
21
Гима
27
Баке
18
Гилду
9
Бангал
Бой
0
0
Бой
0
Мохутсива
0
Кгаманьяне
0
Кгаманьяне
0
Мохутсива
0
Сесиньи
0
Сеаканьенг
0
Сеаканьенг
0
Сесиньи
9
Бангал
13
Ратифу
13
Ратифу
9
Бангал
7
Домингеш
9
Кинг
9
Кинг
7
Домингеш
Остались в запасе
Ботсвана
Мозамбик
0
Гойтсеоне Фоко
ВР
0
Thato Kebue
ЦЗ
0
Тебого Копеланг
ЦП
0
Гилберт Барути
ЦП
0
Мотуси Купер
ЦП
9
Molaodi Tlhalefang
ЦП
0
Мотуси Джонсон
ЦП
Главный тренер
Стэнли Чосане
3
D. Malembana
ЦЗ
22
Иване Урубаль
ВР
12
Фазиту
ВР
17
Мешер
ЦЗ
28
Шакил
ЦП
Главный тренер
Шикинью Конде
Остались в запасе
0
Гойтсеоне Фоко
ВР
0
Thato Kebue
ЦЗ
0
Тебого Копеланг
ЦП
0
Гилберт Барути
ЦП
0
Мотуси Купер
ЦП
9
Molaodi Tlhalefang
ЦП
0
Мотуси Джонсон
ЦП
Остались в запасе
3
D. Malembana
ЦЗ
22
Иване Урубаль
ВР
12
Фазиту
ВР
17
Мешер
ЦЗ
28
Шакил
ЦП
Главный тренер
Стэнли Чосане
Главный тренер
Шикинью Конде
Статистика матча Ботсвана - Мозамбик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
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