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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 06 декабря 2023
Штутгарт
06.12.2023, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
55'
С. Гирасси
77'
Силас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
Желтая карточка
А. Каразор
90'
+2
Замена
Д. Левелинг
️️️️
С. Гирасси
90'
+2
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Мийо
90'
+2
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Й. Вагноман
80'
79'
Замена
М. Ройс
️️️️
С. Озкан
ГОЛ! 2:0!
Силас
Пас отдал
М. Миттельштадт
77'
Замена
А. Руо
️️️️
Д. Ундав
71'
Замена
Силас
️️️️
К. Фюрих
71'
71'
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Гиттенс
68'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
В. Антон
64'
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Э. Мийо
55'
46'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Забитцер
46'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
М. Вольф
25'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Ю. Мукоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
26
Силас
ПВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Антон
23
Загаду
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
9
Гирасси
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
27
Вольф
23
Джан
6
Озкан
20
Забитцер
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Мукоко
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
26
Ундав
24
Руо
24
Руо
26
Ундав
20
Мийо
11
Чон
11
Чон
20
Мийо
10
Фюрих
26
Силас
26
Силас
10
Фюрих
9
Гирасси
18
Левелинг
18
Левелинг
9
Гирасси
27
Вольф
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
27
Вольф
20
Забитцер
8
Брандт
8
Брандт
20
Забитцер
6
Озкан
18
Ройс
18
Ройс
6
Озкан
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
14
Мукоко
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
14
Мукоко
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
МХПАрена
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