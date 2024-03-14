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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
СКА-Хабаровск - Сочи
СКА-Хабаровск - Сочи: обзор матча 14 марта 2024
СКА-Хабаровск
14.03.2024, четверг, 15:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Сочи
74'
А. Гонгапшев
23'
С. Гуарирапа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Сочи
ГОЛ!
К. Никитин
4:2
ГОЛ!
Т. Маргасов
3:2
ГОЛ!
С. Алиев
3:1
ГОЛ!
Я. Аттиат-Алла
2:1
ГОЛ!
И. Коновалов
2:0
Пенальти не реализован!
С. Кордова
ГОЛ!
И. Петров
1:0
Пенальти не реализован!
М. Крамарич
Пенальти не реализован!
О. Кожемякин
ГОЛ! 1:1!
А. Гонгапшев
74'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Гуарирапа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
99
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
47
Захар Кравцов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Александар Юкич
АП
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-2-3-1
98
Имамов
5
Мусалов
17
Покидышев
96
Рукас
22
Кожемякин
92
Подберезкин
17
Коновалов
29
Никитин
10
Симонян
7
Никитин
29
Шарль
4-1-1-3-1
88
Рудаков
34
Маргасов
4
Литвинов
78
Чистяков
25
Аттиат-Алла
5
Кравцов
7
Ангбан
18
Бурмистров
99
Мигел
14
Крамарич
23
Гуарирапа
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сочи
1
Владимир Сугробов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
47
Захар Кравцов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Александар Юкич
АП
69
Данил Аносов
ЛВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
47
Захар Кравцов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Александар Юкич
АП
69
Данил Аносов
ЛВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
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