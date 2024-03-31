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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Перт Глори
Мельбурн Виктори - Перт Глори: обзор матча 31 марта 2024
Мельбурн Виктори
31.03.2024, воскресенье, 07:00
Австралия. А-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Перт Глори
16'
Б. Форнароли
53'
Б. Форнароли
61'
D. Bennie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Виктори - Перт Глори
Желтая карточка
П. Иццо
90'
+2
Замена
S. Khelifi
️️️️
Д. Арзани
90'
+2
Желтая карточка
Н. Велупиллай
90'
+1
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
B. Folami
80'
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
З. Машаш
80'
Замена
R. Bonevacia
️️️️
R. Teague
70'
Замена
J. Valadon
️️️️
J. Brimmer
70'
61'
ГОЛ! 2:1!
D. Bennie
Пас отдал
J. Carluccio
60'
Замена
M. Amini
️️️️
G. Colli
56'
Замена
J. Rawlins
️️️️
J. Koutroumbis
55'
Замена
D. Williams
️️️️
J. Gorman
ГОЛ! 2:0!
Б. Форнароли
Пас отдал
Д. Арзани
53'
46'
Замена
J. Carluccio
️️️️
B. Kamau
ГОЛ! 1:0!
Б. Форнароли
Пас отдал
З. Машаш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
8
Ryan Teague
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
1
Пол Иццо
ЦФ
17
Ben Folami
ЦФ
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
2
Riley Warland
ЦЗ
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
20
Giordano Colli
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
27
Jayden Gorman
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
28
Roly Bonevacia
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
8
Mustafa Amini
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
31
Joel Anasmo
ЦФ
4-4-3
2
Гериа
21
3
3
Да Силва
8
15
Арзани
29
Машаш
22
17
1
Иццо
10
Форнароли
3-2-5
20
2
21
22
20
20
77
77
22
27
29
22
8
8
22
8
28
28
8
17
17
Велупиллай
17
Велупиллай
17
15
Арзани
17
17
15
Арзани
29
Машаш
9
9
29
Машаш
27
9
9
27
77
17
17
77
22
23
23
22
20
8
8
20
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Перт Глори
14
Connor Chapman
ЦЗ
13
Cameron Cook
ВР
31
Joel Anasmo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Остались в запасе
14
Connor Chapman
ЦЗ
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
31
Joel Anasmo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Мельбурн Виктори - Перт Глори
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
5
Нарушения
6
9
Офсайды
0
1
Количество передач
589
405
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Перт Глори
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
2021.10.01 09:20
1
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
2021.10.01 09:20
1
Le Figaro: австралийский «Перт Глори» готов подписать Ибрагимовича
2019.11.01 13:17
1
Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»
2019.07.13 16:29
Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на предсезонное турне
2019.07.07 17:17
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