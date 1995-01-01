Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на предсезонное турне

«Манчестер Юнайтед» назвал состав на летнее предсезонное турне команды.

В него вошли полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку.

По информации СМИ, в услугах француза заинтересованы «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ», а на бельгийца претендует «Интер».

Ранее агент Погба Мино Райола подтвердил, что футболист хочет покинуть «МЮ» этим летом.

В рамках турне «Юнайтед» проведет пять матчей: против «Перт Глори» и «Лидса» в Австралии, с «Интером» в Сингапуре, с «Тоттенхэмом» в Китае и против «Милана» в Уэльсе.