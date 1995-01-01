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    Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на предсезонное турне

    «Манчестер Юнайтед» назвал состав на летнее предсезонное турне команды.

    В него вошли полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку.

    По информации СМИ, в услугах француза заинтересованы «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ», а на бельгийца претендует «Интер».

    Ранее агент Погба Мино Райола подтвердил, что футболист хочет покинуть «МЮ» этим летом.

    В рамках турне «Юнайтед» проведет пять матчей: против «Перт Глори» и «Лидса» в Австралии, с «Интером» в Сингапуре, с «Тоттенхэмом» в Китае и против «Милана» в Уэльсе.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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