Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Чемпионшип
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Кубок Америки
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Австралия. А-лига
Команды
Мельбурн Виктори
Roly Bonevacia
Главные новости
21:26
РПЛ. «Краснодар» уступил дома «Ахмату» (0:1) и упустил шанс выйти на 1-е место
4
20:31
Подробности несостоявшегося снятия «Краснодара» с РПЛ в 2022 году
1
20:08
Фото
Стала известна дата кубкового матча «Балтика» – «Спартак»
19:51
Осинькин одним словом охарактеризовал пенальти в ворота «Крыльев» в игре с «Оренбургом»
1
19:11
Примера. «Реал» разгромил «Кадис» и может сегодня стать чемпионом Испании
2
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
21:26
Видео
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
21:08
В «Лестере» остался только один игрок из чемпионского состава-2015/16 – команда вернулась в АПЛ
20:57
Рабинер назвал российского тренера, по сравнению с которым Шалимов – Анчелотти
20:39
«Клермон» с Николсоном и Кофрие вылетел из Лиги 1
20:24
Талалаев прокомментировал победу «Химок» со счетом 5:4: «Мои игроки напоминают футболистов «Зенита»
2
20:15
«У нас нет причин не давать ей работать»: РФС – о судье Опейкиной
1
20:04
«Урал» заинтересовался хавбеком из чемпионата Нигерии
2
19:43
Деограсия прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
19:34
Булыкин вступился за Опейкину после критики Тихонова
18:58
РПЛ. «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в стартовом матче 27-го тура
11
18:56
Видео
Обзор матча «Оренбург» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
2
18:29
Бундеслига. «Штутгарт» обыграл «Баварию» (3:1) и сократил отставание от мюнхенцев
18:26
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 4 мая
5
18:22
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» забила пять мячей «Аугсбургу»
1
18:14
Мостовой ответил на приглашение Илича
17
18:04
Во Второй лиге Беларуси один из матчей закончился со счетом 50:0
2
17:38
Новый главный тренер «Пари НН» пригласил Мостового на стажировку
6
17:19
Примера. «Реал Сосьедад» победил «Лас-Пальмас», Захарян вышел на замену
17:15
«Оренбург» собрался выкупить чилийского форварда
17:08
Бубнов дал прогоноз на матчи 27-го тура РПЛ
2
16:59
Еще один тренер отказал «Баварии»
18
16:49
«Ипсвич Таун» вернулся в АПЛ спустя 22 года
1
16:39
Канчельскис раскритиковал выбор нового тренера для «Пари НН»
1
16:29
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Борнмут» (3:0) и оторвался от «Манчестер Сити»
4
16:16
Брат Захаряна рассказал о самом трудном периоде Арсена в «Сосьедаде»
16:08
Пьянич объявил о завершении международной карьеры
15:53
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Крылья Советов»: 4 мая
1
15:53
Мостовой поставил нового тренера «Пари НН» выше Абаскаля
8
Все новости
3
теста для вас
1
Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
2
Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
3
Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
Главная
Австралия. А-лига
Команды
Мельбурн Виктори
Roly Bonevacia
Roly Bonevacia
#28 | Полузащитник
Имя
Roly Bonevacia
Команда
Мельбурн Виктори
Состав
Основной
Позиция
Полузащитник
Статистика
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+