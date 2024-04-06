Roly Bonevacia - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Roly Bonevacia
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Roly Bonevacia
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 46'
|Мельбурн Виктори
|3:2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Австралия. А-лига, 26 тур
|20.04.2024
|68' - 90'
|Мельбурн Виктори
|0:0
|Брисбен Роар
|Австралия. А-лига, 25 тур
|12.04.2024
|64' - 90'
|Веллингтон Феникс
|1:0
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 24 тур
|06.04.2024
|90' - 90'
|Мельбурн Виктори
|2:1
|Мельбурн Сити
|Австралия. А-лига, 23 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч