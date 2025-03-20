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Перу - Боливия

20.03.2025, Четверг, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур Перу - Боливия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
5 тур
16 ноября, четверг 00:00 Боливия Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2022

20 ноября, воскресенье 03:30 Перу 1:0 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
13 тур
12 ноября, пятница 05:00 Перу 3:0 Боливия
5 тур
10 октября, воскресенье 23:00 Боливия 1:0 Перу
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 2 тур
19 июня, среда 00:30 Боливия 1:3 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
15 тур
1 сентября, пятница 05:15 Перу 2:1 Боливия
7 тур
1 сентября, четверг 23:00 Боливия 0:3 Перу
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/4 финала
26 июня, пятница 02:30 Боливия 1:3 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
18 тур
16 октября, среда 06:15 Перу 1:1 Боливия
9 тур
12 октября, пятница 23:59 Боливия 1:1 Перу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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