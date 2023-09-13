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Перу - Бразилия

13.09.2023, Среда, 05:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 2 тур Перу - Бразилия
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Матч начнется в 05:00 мск
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
10 тур
10 сентября, пятница 03:30 Бразилия 2:0 Перу
2 тур
14 октября, среда 03:00 Перу 2:4 Бразилия
Кубок Америки 2021
1/2 финала
6 июля, вторник 02:00 Бразилия 1:0 Перу
Кубок Америки 2021, группа B
2 тур
18 июня, пятница 03:00 Бразилия 4:0 Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2019

11 сентября, среда 05:30 Перу 0:1 Бразилия
Кубок Америки 2019
Групповой этап, Финал
7 июля, воскресенье 23:00 Бразилия 3:1 Перу
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 3 тур
22 июня, суббота 22:00 Перу 0:5 Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
12 тур
16 ноября, среда 05:15 Перу 0:2 Бразилия
4 тур
18 ноября, среда 03:00 Бразилия 3:0 Перу
Кубок Америки 2016, группа B
Групповой этап, 3 тур
13 июня, понедельник 03:30 Бразилия 0:1 Перу
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 1 тур
15 июня, понедельник 00:30 Бразилия 2:1 Перу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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