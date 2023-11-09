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Лудогорец - Фенербахче

09.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 4 тур Лудогорец - Фенербахче
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2023/2024), группа H
3 тур
26 октября, четверг 20:45 Фенербахче Лудогорец
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