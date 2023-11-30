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Мольде - Карабах

30.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига Европы, 5 тур Мольде - Карабах
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2023/2024), группа H
1 тур
21 сентября, четверг 19:45 Карабах Мольде
Лига чемпионов (2020/2021)
3 раунд
16 сентября, среда 20:00 Карабах 0:0
(5:6)п		 Мольде
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