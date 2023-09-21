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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Ракув
Аталанта - Ракув: обзор матча 21 сентября 2023
Аталанта
21.09.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Ракув
49'
Ш. Де Кетеларе
66'
Эдерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Ракув
Замена
М. Баккер
️️️️
Ш. Де Кетеларе
90'
+2
78'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
С. Плавсич
Замена
Э. Хольм
️️️️
Д. Дзаппакоста
76'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Лукман
76'
70'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
Г. Берггрен
ГОЛ! 2:0!
Эдерсон
Пас отдал
М. Руджери
66'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Л. Муриэль
62'
Замена
Эдерсон
️️️️
М. де Рон
62'
61'
Замена
М. Кебула
️️️️
В. Кочергин
61'
Замена
С. Киттель
️️️️
Д. Йебоа
ГОЛ! 1:0!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
49'
Желтая карточка
М. де Рон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
20
Жеан Карлос
ЛВ
77
Марцин Кебула
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
17
Анте Крнак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
2
Толой
19
Джимсити
42
Скальвини
13
Руджери
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
10
Муриэль
11
Лукман
3-1-3-2-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
15
Ковачевич
3
Рундич
5
Берггрен
5
Папаниколау
95
Плавсич
10
Кочергин
18
Сореску
10
Йебоа
99
Зволински
17
Де Кетеларе
5
Баккер
5
Баккер
17
Де Кетеларе
77
Дзаппакоста
3
Хольм
3
Хольм
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Эдерсон
13
Эдерсон
15
де Рон
11
Лукман
8
Пашалич
8
Пашалич
11
Лукман
10
Муриэль
59
Миранчук
59
Миранчук
10
Муриэль
10
Кочергин
77
Кебула
77
Кебула
10
Кочергин
5
Берггрен
8
Ледерман
8
Ледерман
5
Берггрен
10
Йебоа
8
Киттель
8
Киттель
10
Йебоа
95
Плавсич
20
Карлос
20
Карлос
95
Плавсич
Остались в запасе
Аталанта
Ракув
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
99
Антонис Цифцис
ВР
27
Бартош Новак
АП
17
Анте Крнак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
27
Бартош Новак
АП
17
Анте Крнак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Аталанта - Ракув
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
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