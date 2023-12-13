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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - ПСЖ
Боруссия Д - ПСЖ: обзор матча 13 декабря 2023
Боруссия Д
13.12.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
51'
К. Адейеми
56'
В. Заир-Эмери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - ПСЖ
90'
+6
Замена
К. Солер
️️️️
Р. Коло Муани
82'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Б. Барколя
Замена
С. Аллер
️️️️
Н. Фуллкруг
81'
Замена
Д. Рейна
️️️️
К. Адейеми
81'
Травма
К. Адейеми
79'
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
М. Вольф
69'
Замена
М. Забитцер
️️️️
С. Озкан
69'
68'
Замена
М. Угарте
️️️️
Л. Кан Ин
Травма
С. Озкан
68'
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Гиттенс
60'
Желтая карточка
М. Хуммельс
58'
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Заир-Эмери
Пас отдал
К. Мбаппе
ГОЛ! 1:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Н. Фуллкруг
51'
45'
Желтая карточка
Маркиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Джейми Гиттенс
ЛП
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Карим Адейеми
ПП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
ЦП
17
Витинья
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Гилье Буэно
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
4-4-1-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
15
Хуммельс
27
Вольф
11
Гиттенс
6
Озкан
18
Ройс
14
Адейеми
8
Брандт
10
Фуллкруг
4-1-2-3
1
Доннарумма
2
Хакими
37
Шкриньяр
5
Маркиньос
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
17
Витинья
9
Муани
10
Мбаппе
29
Барколя
27
Вольф
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
27
Вольф
6
Озкан
20
Забитцер
20
Забитцер
6
Озкан
14
Адейеми
10
Рейна
10
Рейна
14
Адейеми
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
22
Аллер
22
Аллер
10
Фуллкруг
7
Кан Ин
5
Угарте
5
Угарте
7
Кан Ин
9
Муани
18
Солер
18
Солер
9
Муани
29
Барколя
10
Асенсио
10
Асенсио
29
Барколя
Остались в запасе
Боруссия Д
ПСЖ
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
3
Гилье Буэно
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
3
Гилье Буэно
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Боруссия Д - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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