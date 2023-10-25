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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Антверпен - Порту
Антверпен - Порту: обзор матча 25 октября 2023
Антверпен
25.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
1 : 4
Завершен
Порту
37'
А. Юсуф
46'
Эванилсон
54'
С. Эустакиу
69'
Эванилсон
84'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Порту
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
90'
Замена
Д. Керк
️️️️
А. Валенсия
90'
84'
ГОЛ! 1:4!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
83'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Варела
82'
Замена
М. Груйич
️️️️
С. Эустакиу
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
А. Муджа
78'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
78'
Замена
А. Валенсия
️️️️
М. Баликвиша
77'
Желтая карточка
А. Муджа
70'
69'
ГОЛ! 1:3!
Эванилсон
66'
Замена
Х. Санчес
️️️️
А. Франку
Замена
О. Вейндал
️️️️
Р. Де Лат
60'
54'
ГОЛ! 1:2!
С. Эустакиу
Пас отдал
Ж. Мариу
46'
ГОЛ! 1:1!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
45'
+2
Желтая карточка
Д. Карму
44'
Замена
Эванилсон
️️️️
Венделл
ГОЛ! 1:0!
А. Юсуф
37'
14'
Желтая карточка
С. Эустакиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
10
Андре Франку
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
2
Де Лат
25
Батай
48
Вермерен
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Янссен
4-2-3-1
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
6
Карму
18
Венделл
46
Эустакиу
22
Варела
13
Галено
10
Франку
11
Пепе
9
Тареми
2
Де Лат
5
Вейндал
5
Вейндал
2
Де Лат
7
Муджа
21
Эджуке
21
Эджуке
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Валенсия
14
Валенсия
7
Баликвиша
Валенсия
9
Керк
9
Керк
Валенсия
14
Янссен
9
Иленихена
9
Иленихена
14
Янссен
10
Франку
3
Санчес
3
Санчес
10
Франку
46
Эустакиу
8
Груйич
8
Груйич
46
Эустакиу
22
Варела
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Варела
18
Венделл
9
Эванилсон
9
Эванилсон
18
Венделл
Остались в запасе
Антверпен
Порту
1
Сенне Ламменс
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Антверпен - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
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