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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Реал
Брага - Реал: обзор матча 24 октября 2023
Брага
24.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
1 : 2
Завершен
Реал
63'
А. Джало
16'
Родриго
61'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Реал
90'
+3
Желтая карточка
Начо
89'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Беллингем
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Мусрати
78'
75'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Ф. Гарсия
72'
Желтая карточка
Э. Камавинга
71'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Родриго
Замена
А. Руис
️️️️
С. Банза
66'
Замена
Брума
️️️️
В. Карвальо
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Джало
Пас отдал
С. Банза
63'
61'
ГОЛ! 0:2!
Д. Беллингем
Пас отдал
Винисиус
16'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Реал
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-1-1-3-1
1
Матеус
26
Борха
4
Ниакате
4
Саатджи
2
Мендес
6
Карвальо
73
Мусрати
21
Орта
17
Саласар
25
Джало
24
Банза
4-4-2
13
Кепа
26
Карвахаль
6
Начо
22
Рюдигер
11
Гарсия
6
Камавинга
14
Модрич
5
Беллингем
8
Вальверде
11
Родриго
7
Винисиус
73
Мусрати
8
Моутинью
8
Моутинью
73
Мусрати
6
Карвальо
77
Брума
77
Брума
6
Карвальо
24
Банза
9
Руис
9
Руис
24
Банза
11
Гарсия
23
Менди
23
Менди
11
Гарсия
11
Родриго
14
Чуамени
14
Чуамени
11
Родриго
5
Беллингем
17
Васкес
17
Васкес
5
Беллингем
Остались в запасе
Брага
Реал
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Брага - Реал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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