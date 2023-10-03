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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Реал
Наполи - Реал: обзор матча 03 октября 2023
Наполи
03.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
2 : 3
Завершен
Реал
19'
Л. Эстигард
54'
П. Зелински
27'
Винисиус
34'
Д. Беллингем
78'
А. Мерет (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Реал
89'
Желтая карточка
Кепа
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Ф. Ангисса
88'
Замена
М. Руй
️️️️
М. Оливера
88'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
С. Лоботка
88'
84'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Винисиус
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
А. Мерет
75'
Замена
Хоселу
️️️️
Родриго
Замена
Д. Распадори
️️️️
П. Зелински
75'
70'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
69'
65'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
64'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Э. Камавинга
ГОЛ! 2:2!
П. Зелински
54'
Желтая карточка
Натан
45'
34'
ГОЛ! 1:2!
Д. Беллингем
29'
Желтая карточка
Э. Камавинга
27'
ГОЛ! 1:1!
Винисиус
Пас отдал
Д. Беллингем
ГОЛ! 1:0!
Л. Эстигард
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Реал
13
Кепа
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
7
Винисиус
АП
11
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Наполи
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Реал
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
4
Натан
5
Эстигард
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
4-1-3-1-1
13
Кепа
26
Карвахаль
6
Начо
22
Рюдигер
6
Камавинга
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
17
Оливера
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
17
Оливера
68
Лоботка
2
Каюсте
2
Каюсте
68
Лоботка
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
20
Зелински
18
Распадори
18
Распадори
20
Зелински
99
Ангисса
18
Симеоне
18
Симеоне
99
Ангисса
6
Камавинга
23
Менди
23
Менди
6
Камавинга
8
Кроос
14
Модрич
14
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
13
Хоселу
13
Хоселу
11
Родриго
Остались в запасе
Наполи
Реал
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Наполи - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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