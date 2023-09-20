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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Наполи
Брага - Наполи: обзор матча 20 сентября 2023
Брага
20.09.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
84'
Брума
45+1'
Д. Ди Лоренцо
88'
С. Ниакате (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Наполи
90'
+3
Желтая карточка
Жуан
90'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
90'
Замена
Натан
️️️️
П. Зелински
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Ниакате
Пас отдал
П. Зелински
86'
Желтая карточка
М. Оливера
Замена
А. Марин
️️️️
К. Борха
85'
Замена
Пицци
️️️️
А. Руис
85'
ГОЛ! 1:1!
Брума
Пас отдал
Р. Саласар
84'
79'
Желтая карточка
Д. Распадори
Замена
С. Банза
️️️️
А. Джало
77'
Замена
Р. Саласар
️️️️
В. Карвальо
67'
Желтая карточка
К. Борха
66'
66'
Замена
Д. Распадори
️️️️
М. Политано
66'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
56'
Желтая карточка
М. Политано
Желтая карточка
Ж. Фонте
55'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
В. Осимхен
Желтая карточка
А. Джало
45'
41'
Желтая карточка
В. Осимхен
19'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
13'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
А. Ррахмани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Матеус
26
Борха
6
Фонте
4
Ниакате
2
Гомес
6
Карвальо
73
Мусрати
21
Орта
25
Джало
77
Брума
9
Руис
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
15
Жуан
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
26
Борха
3
Марин
3
Марин
26
Борха
6
Карвальо
17
Саласар
17
Саласар
6
Карвальо
9
Руис
21
Пицци
21
Пицци
9
Руис
25
Джало
24
Банза
24
Банза
25
Джало
20
Зелински
4
Натан
4
Натан
20
Зелински
13
Ррахмани
5
Эстигард
5
Эстигард
13
Ррахмани
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Распадори
18
Распадори
21
Политано
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Брага
Наполи
21
Лукаш Хорничек
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Брага - Наполи
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
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