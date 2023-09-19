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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Боруссия Д
ПСЖ - Боруссия Д: обзор матча 19 сентября 2023
ПСЖ
19.09.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
49'
К. Мбаппе (П)
58'
А. Хакими
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Боруссия Д
89'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Эрнандес
88'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Витинья
80'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Коло Муани
80'
76'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
М. Вольф
75'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Э. Джан
67'
Желтая карточка
Э. Джан
67'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
62'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Мален
62'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
ГОЛ! 2:0!
А. Хакими
Пас отдал
Витинья
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мбаппе
49'
14'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Забитцер
13'
Травма
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
17
Витинья
ЦП
33
Варрен Заир-Эмери
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЛФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
8
Юлиан Брандт
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Мариус Вольф
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
21
Эрнандес
37
Шкриньяр
5
Маркиньос
2
Хакими
5
Угарте
17
Витинья
33
Заир-Эмери
10
Мбаппе
9
Муани
10
Дембеле
4-1-4-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
23
Джан
27
Вольф
8
Брандт
20
Забитцер
14
Адейеми
14
Мален
21
Эрнандес
2
Перейра
2
Перейра
21
Эрнандес
17
Витинья
7
Кан Ин
7
Кан Ин
17
Витинья
9
Муани
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Муани
27
Вольф
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
27
Вольф
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Нмеча
20
Забитцер
23
Джан
11
Гиттенс
11
Гиттенс
23
Джан
14
Мален
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
14
Мален
Остались в запасе
ПСЖ
Боруссия Д
1
Кейлор Навас
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча ПСЖ - Боруссия Д
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
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