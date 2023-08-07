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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Оцелул
Сепси - Оцелул: обзор матча 07 августа 2023
Сепси
07.08.2023, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 4 тур
1 : 1
Завершен
Оцелул
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Статистика матча Сепси - Оцелул
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Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
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Оцелул
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
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«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
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2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
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