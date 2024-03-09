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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - ФКСБ
Рапид - ФКСБ: обзор матча 09 марта 2024
Рапид
09.03.2024, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 30 тур
4 : 0
Завершен
ФКСБ
33'
P. Iacob
54'
А. Ррахмани
74'
Э. Красники
82'
А. Ррахмани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - ФКСБ
Замена
B. Burmaz
️️️️
Ф. Хасани
84'
ГОЛ! 4:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
Ф. Бамгбойе
82'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
Э. Красники
77'
Замена
К. Петрила
️️️️
J. Papeau
76'
ГОЛ! 3:0!
Э. Красники
Пас отдал
А. Ррахмани
74'
72'
Замена
Б. Альхассан
️️️️
А. Шут
Замена
Д. Джокович
️️️️
Я. Громада
72'
63'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
А. Балутэ
63'
Замена
L. Phelipe
️️️️
М. Ликсандру
63'
Замена
A. Pandele
️️️️
О. Попеску
ГОЛ! 2:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
Э. Красники
54'
ГОЛ! 1:0!
P. Iacob
Пас отдал
J. Papeau
33'
12'
Желтая карточка
А. Шут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
77
J. Papeau
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
22
Александру Балутэ
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
25
Alexandru Albu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
26
Matei Manolache
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
26
Matyas Laszlo
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
2
N. Antwi
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Айоани
22
6
22
47
Браун
14
Громада
77
26
Оайдэ
7
Красники
8
Хасани
7
Ррахмани
2-2-4-1-1
32
Тарновану
5
Дава
33
Радунович
15
Шут
8
Ликсандру
2
Крецу
23
Попеску
28
Олару
22
Балутэ
30
Попеску
17
Коман
14
Громада
88
Джокович
88
Джокович
14
Громада
77
10
Петрила
10
Петрила
77
7
Красники
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
7
Красники
8
Хасани
11
11
8
Хасани
30
Попеску
23
23
30
Попеску
15
Шут
42
Альхассан
42
Альхассан
15
Шут
22
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
22
Балутэ
8
Ликсандру
70
70
8
Ликсандру
Остались в запасе
Рапид
ФКСБ
90
Virgil Drăghia
ВР
25
Alexandru Albu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
25
Андрей Влад
ВР
26
Matei Manolache
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Matyas Laszlo
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
2
N. Antwi
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
25
Alexandru Albu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
26
Matei Manolache
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Matyas Laszlo
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
2
N. Antwi
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Рапид - ФКСБ
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
15
Офсайды
0
3
Количество передач
235
361
Сейвы
3
1
Точность передач %
59
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
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