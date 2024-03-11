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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Политехника Яссы
Оцелул - Политехника Яссы: обзор матча 11 марта 2024
Оцелул
11.03.2024, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 30 тур
1 : 1
Завершен
Политехника Яссы
71'
Ю. Чизотти
9'
A. Roman (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Политехника Яссы
84'
Замена
M. Katanec
️️️️
А. Беттаиб
84'
Замена
A.
️️️️
A. Roman
Замена
А. Рушевич
️️️️
M. Zhelev
80'
Замена
G. Cirjan
️️️️
Ф. Масьел
80'
73'
Замена
Т. Тодороски
️️️️
M. Martac
ГОЛ! 1:1!
Ю. Чизотти
Пас отдал
Ф. Масьел
71'
69'
Замена
К. Кабран
️️️️
S. Harrison
69'
Замена
C. Jatobá
️️️️
К. Иту
Замена
A. Rus
️️️️
Ш. Бодиштяну
64'
Замена
M. Silva
️️️️
M. Adascalitei
64'
Желтая карточка
F. Yabre
60'
35'
Желтая карточка
M. Martac
Замена
A. Mallé
️️️️
С. Телеш
34'
26'
Желтая карточка
J. Marchioni
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A. Roman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
16
Жоау Ламейра
ОП
31
Юри Чизотти
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
(К)
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
22
Julian Marchioni
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
71
R. Tanasa
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
6
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
19
Aly Mallé
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
Политехника Яссы
12
Toma Niga
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
35
Hamza Saghiri
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
19
Allanzinho
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
3-1-2-1-4
26
15
26
16
Ламейра
31
Чизотти
23
Телеш
10
Бодиштяну
99
94
67
Масьел
2
4-4-2
1
18
3
20
2
8
67
Иту
37
Бордеяну
22
21
Беттаиб
23
10
Бодиштяну
14
14
10
Бодиштяну
26
28
28
26
23
Телеш
19
19
23
Телеш
2
11
Рушевич
11
Рушевич
2
21
Беттаиб
32
32
21
Беттаиб
2
30
Тодороски
30
Тодороски
2
67
Иту
88
88
67
Иту
23
11
Кабран
11
Кабран
23
8
19
19
8
Остались в запасе
Оцелул
Политехника Яссы
71
R. Tanasa
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
6
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
12
Toma Niga
ВР
88
Luca Mihai
ЦП
35
Hamza Saghiri
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
71
R. Tanasa
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
6
Pablo Gaitan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
Остались в запасе
12
Toma Niga
ВР
88
Luca Mihai
ЦП
35
Hamza Saghiri
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Оцелул - Политехника Яссы
1
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
389
365
Сейвы
4
1
Точность передач %
61
58
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Iuliana Elena Demetrescu, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
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