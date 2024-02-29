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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Сепси
Ботошани - Сепси: обзор матча 29 февраля 2024
Ботошани
29.02.2024, четверг, 17:15
Румыния. Лига I, 28 тур
1 : 2
Завершен
Сепси
78'
E. López
24'
Н. Паун
31'
Г. Дебелюх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Сепси
90'
+8
Вторая желтая
А. Думитреску
Желтая карточка
Р. Бензар
90'
+8
Желтая карточка
A. Şeroni
90'
+7
90'
+5
Замена
П. Шафранко
️️️️
C. Matei
90'
+5
Замена
Ф. Стефан
️️️️
М. Стефанеску
90'
+4
Желтая карточка
D. Moldovan
90'
Желтая карточка
A. Aganović
ГОЛ! 1:2!
E. López
Пас отдал
Р. Бензар
78'
77'
Желтая карточка
B. Ninaj
Замена
R. Ofosu
️️️️
Z. Mitrov
76'
Замена
A. Şeroni
️️️️
Э. Флореску
76'
70'
Замена
А. Кечкеш
️️️️
К. Варга
Желтая карточка
A. Miron
68'
Пенальти не реализован!
Э. Флореску
65'
64'
Желтая карточка
А. Думитреску
64'
Замена
A. Aganović
️️️️
Ш. Каллаку
Замена
Д. Муаддиб
️️️️
V. Dican
46'
Замена
E. López
️️️️
R. Sadiku
46'
Желтая карточка
Z. Mitrov
45'
+1
31'
ГОЛ! 0:2!
Г. Дебелюх
Пас отдал
Ш. Каллаку
24'
ГОЛ! 0:1!
Н. Паун
Пас отдал
C. Matei
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
(К)
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Ботошани
5
Răzvan Creț
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
77
Adnan Aganović
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
2-4-4
1
4
6
33
6
16
20
Бензар
44
11
19
23
Флореску
2-1-3-2-2
1
13
Чоботарию
2
Думитреску
6
Паун
25
59
Каллаку
10
11
Стефанеску
7
Варга
82
27
Дебелюх
6
7
Муаддиб
7
Муаддиб
6
23
Флореску
32
32
23
Флореску
11
11
11
11
44
9
9
44
7
Варга
5
Кечкеш
5
Кечкеш
7
Варга
11
Стефанеску
96
Стефан
96
Стефан
11
Стефанеску
59
Каллаку
77
77
59
Каллаку
10
16
Шафранко
16
Шафранко
10
Остались в запасе
Ботошани
Сепси
5
Răzvan Creț
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
98
Hunor Botond Gedo
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
5
Răzvan Creț
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Ботошани - Сепси
4
1
4
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
14
Офсайды
3
0
Количество передач
377
402
Сейвы
2
3
Точность передач %
65
67
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
Главный судья:
Sorin Antonie, Romania
Стадион:
Муниципаль
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