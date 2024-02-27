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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - Херманнштадт
Динамо Бухарест - Херманнштадт: обзор матча 27 февраля 2024
Динамо Бухарест
27.02.2024, вторник, 19:30
Румыния. Лига I, 28 тур
1 : 0
Завершен
Херманнштадт
25'
Г. Грегориу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - Херманнштадт
90'
+3
Желтая карточка
C. Neguț
Желтая карточка
A. Alexandru Bordușanu
90'
+3
Замена
P. Neagu
️️️️
H. Abdallah
89'
Замена
N. Roşu
️️️️
Д. Павичич
88'
83'
Замена
A. Daniel Jipa
️️️️
И. Стоица
83'
Замена
C. Neguț
️️️️
D. Paraschiv
Замена
A. Bani
️️️️
Г. Грегориу
77'
67'
Замена
R. Fonseca
️️️️
Г. Янку
56'
Желтая карточка
М. Бутян
Замена
C. Ilic
️️️️
А. Селмани
50'
Желтая карточка
G.
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Грегориу
Пас отдал
Д. Павичич
25'
24'
Замена
F. Bejan
️️️️
I. Stoica
Желтая карточка
Э. Ие
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
23
Răzvan Patriche
(К)
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Херманнштадт
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
5
Sota Mino
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Динамо Бухарест
39
Дориан Райлеан
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
27
P. Neagu
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
3-4-3
25
23
32
Ие
2
14
Велкоски
24
Павичич
20
8
Гнаоре
11
9
Селмани
9
Грегориу
3-2-4
11
Мургиа
16
Бутян
4
31
Опруц
5
96
30
10
Янку
10
Стоица
27
11
27
27
11
9
Грегориу
22
22
9
Грегориу
9
Селмани
16
16
9
Селмани
24
Павичич
20
20
24
Павичич
4
5
5
4
10
Стоица
98
98
10
Стоица
10
Янку
99
99
10
Янку
30
10
10
30
Остались в запасе
Динамо Бухарест
Херманнштадт
39
Дориан Райлеан
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Динамо Бухарест - Херманнштадт
3
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
9
Офсайды
1
4
Количество передач
310
496
Сейвы
3
1
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
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Динамо Бухарест
Херманнштадт
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
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3
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2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
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Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
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