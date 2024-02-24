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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Оцелул
Фарул - Оцелул: обзор матча 24 февраля 2024
Фарул
24.02.2024, суббота, 18:00
Румыния. Лига I, 27 тур
1 : 1
Завершен
Оцелул
31'
К. Будеску (П)
67'
Ф. Масьел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Оцелул
90'
+4
Желтая карточка
J. Cissé
87'
Замена
G. Cirjan
️️️️
A. Pop
Замена
К. Боли
️️️️
R.
80'
Желтая карточка
D. Sirbu
75'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Масьел
Пас отдал
A. Pop
Замена
Д. Неделку
️️️️
Д. Кейруш
61'
60'
Замена
A. Mallé
️️️️
А. Рушевич
Замена
К. Ганя
️️️️
К. Будеску
59'
Замена
D. Sirbu
️️️️
D. Dussaut
59'
57'
Желтая карточка
C. Ghiocel
Замена
I. Vina
️️️️
R. Deaconu
46'
45'
Желтая карточка
A. Rus
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Будеску
31'
30'
Желтая карточка
M. Silva
Желтая карточка
R. Deaconu
19'
15'
Замена
C. Ghiocel
️️️️
Д. Ловрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Оцелул
28
Miguel Silva
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
23
Самуэль Телеш
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
90
Александру Стоян
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
15
Francois Yabre
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
22
Dan Panait
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
22
V. Jardan
ЦП
6
Pablo Gaitan
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
19
Aly Mallé
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
3-2-2-1-2
1
5
Кейруш
17
Попеску
94
25
Кики
17
8
70
10
Будеску
9
11
Мунтяну
4-3-4
25
Ловрич
26
14
28
23
Телеш
92
31
Чизотти
94
67
Масьел
11
Рушевич
99
9
39
Боли
39
Боли
9
94
22
22
94
5
Кейруш
14
Неделку
14
Неделку
5
Кейруш
70
8
8
70
10
Будеску
11
Ганя
11
Ганя
10
Будеску
25
Ловрич
16
16
25
Ловрич
11
Рушевич
19
19
11
Рушевич
Остались в запасе
Фарул
Оцелул
34
Ştefan Muşat
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
90
Александру Стоян
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
15
Francois Yabre
ЦЗ
22
Dan Panait
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
6
Pablo Gaitan
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
90
Александру Стоян
ЦФ
Остались в запасе
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
15
Francois Yabre
ЦЗ
22
Dan Panait
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
6
Pablo Gaitan
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Фарул - Оцелул
2
4
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
10
14
Офсайды
7
1
Количество передач
375
397
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
68
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
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