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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Динамо Бухарест
Фарул - Динамо Бухарест: обзор матча 12 февраля 2024
Фарул
12.02.2024, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 25 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Бухарест
29'
Д. Велкоски
48'
Д. Политик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Динамо Бухарест
Желтая карточка
I. Vina
89'
81'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
H. Abdallah
81'
Замена
A. Bani
️️️️
Д. Павичич
Замена
L. Andronache
️️️️
К. Будеску
79'
Желтая карточка
I. Larie
77'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
D. Dussaut
69'
69'
Замена
C. Costin
️️️️
A. Alexandru Bordușanu
69'
Замена
N. Roşu
️️️️
Д. Политик
Замена
I. Vina
️️️️
R. Deaconu
57'
Замена
I. Cojocaru
️️️️
Д. Неделку
56'
55'
Замена
D. Iglesias
️️️️
Г. Миланов
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Политик
Пас отдал
Д. Павичич
Замена
К. Ганя
️️️️
К. Боли
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Велкоски
Пас отдал
Г. Миланов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
10
Константин Будеску
АП
9
Rivaldinho
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
24
Josué Homawoo
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К)
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
12
Andrei Rafaila
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
77
Luca Andronache
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Динамо Бухарест
39
Дориан Райлеан
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
27
P. Neagu
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
3-2-3-1-1
1
17
17
Попеску
94
25
Кики
39
Боли
8
14
Неделку
70
10
Будеску
9
3-5-1-1
25
24
23
2
8
Гнаоре
20
17
Миланов
20
Политик
24
Павичич
14
Велкоски
11
94
5
Кейруш
5
Кейруш
94
10
Будеску
77
77
10
Будеску
39
Боли
11
Ганя
11
Ганя
39
Боли
70
8
8
70
14
Неделку
27
27
14
Неделку
11
9
Грегориу
9
Грегориу
11
24
Павичич
22
22
24
Павичич
17
Миланов
10
10
17
Миланов
20
Политик
20
20
20
Политик
20
98
98
20
Остались в запасе
Фарул
Динамо Бухарест
34
Ştefan Muşat
ВР
12
Andrei Rafaila
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
Главный тренер
Георге Хаджи
27
P. Neagu
ЦФ
39
Дориан Райлеан
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
98
Alexandru Irimia
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
12
Andrei Rafaila
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
Остались в запасе
27
P. Neagu
ЦФ
39
Дориан Райлеан
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
98
Alexandru Irimia
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Фарул - Динамо Бухарест
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
9
Офсайды
2
2
Количество передач
439
438
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан
(Бухарест)
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
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