Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Фарул
ФКСБ - Фарул: обзор матча 05 февраля 2024
ФКСБ
05.02.2024, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 24 тур
1 : 1
Завершен
Фарул
55'
К. Ганя (АГ)
90+5'
I. Larie (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Фарул
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
I. Larie
Замена
Д. Микулеску
️️️️
А. Балутэ
89'
86'
Желтая карточка
I. Cojocaru
Замена
О. Попеску
️️️️
М. Ликсандру
81'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
О. Попеску
81'
79'
Замена
I. Cojocaru
️️️️
R. Deaconu
78'
Желтая карточка
C. Grameni
76'
Желтая карточка
Л. Мунтяну
61'
Замена
К. Боли
️️️️
К. Ганя
61'
Замена
Д. Неделку
️️️️
Д. Кейруш
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Ганя
55'
Замена
Ф. Коман
️️️️
L. Phelipe
46'
46'
Замена
C. Grameni
️️️️
R.
46'
Замена
Н. Григорян
️️️️
К. Будеску
Желтая карточка
А. Шут
43'
24'
Желтая карточка
Д. Кейруш
Желтая карточка
Б. Альхассан
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
15
Адриан Шут
(К)
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
77
Luca Andronache
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Тарновану
30
Нгезана
5
Дава
33
Радунович
8
Ликсандру
15
Шут
2
Крецу
22
Балутэ
42
Альхассан
30
Попеску
70
4-1-1-4
1
17
Попеску
5
Кейруш
94
17
70
10
Будеску
11
Мунтяну
9
8
11
Ганя
30
Попеску
20
Радаславеску
20
Радаславеску
30
Попеску
8
Ликсандру
23
Попеску
23
Попеску
8
Ликсандру
22
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
22
Балутэ
70
17
Коман
17
Коман
70
11
Ганя
39
Боли
39
Боли
11
Ганя
9
8
8
9
5
Кейруш
14
Неделку
14
Неделку
5
Кейруш
10
Будеску
30
Григорян
30
Григорян
10
Будеску
70
27
27
70
Остались в запасе
ФКСБ
Фарул
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
34
Ştefan Muşat
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча ФКСБ - Фарул
2
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
22
Офсайды
1
2
Количество передач
546
431
Сейвы
2
6
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Национальный
Новости команд
Все
ФКСБ
Фарул
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+