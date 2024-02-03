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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Оцелул
Рапид - Оцелул: обзор матча 03 февраля 2024
Рапид
03.02.2024, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 24 тур
2 : 1
Завершен
Оцелул
8'
А. Ррахмани
45+2'
B. Burmaz
87'
Ю. Чизотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Оцелул
Замена
Ф. Хасани
️️️️
А. Ррахмани
90'
+1
87'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Чизотти
82'
Замена
M. Adascalitei
️️️️
Ф. Масьел
82'
Замена
G. Cirjan
️️️️
А. Рушевич
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
Э. Красники
79'
Замена
К. Петрила
️️️️
J. Papeau
79'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
Д. Джокович
66'
59'
Замена
A. Pop
️️️️
Ж. Ламейра
Желтая карточка
Д. Джокович
57'
46'
Замена
D. Zivulic
️️️️
M. Silva
46'
Замена
A. Rus
️️️️
R. Tanasa
45'
+2
Желтая карточка
J. Cissé
ГОЛ! 2:0!
B. Burmaz
Пас отдал
J. Papeau
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Ррахмани
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
77
J. Papeau
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
23
Самуэль Телеш
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
2
Milen Zhelev
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
A. Ionita II
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
8
Флорент Хасани
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Оцелул
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
6
Pablo Gaitan
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Айоани
6
24
25
22
19
77
88
Джокович
7
Красники
11
7
Ррахмани
3-1-3-3
32
26
25
Ловрич
28
16
Ламейра
23
Телеш
31
Чизотти
71
11
Рушевич
67
Масьел
2
88
Джокович
26
Оайдэ
26
Оайдэ
88
Джокович
77
10
Петрила
10
Петрила
77
7
Ррахмани
8
Хасани
8
Хасани
7
Ррахмани
7
Красники
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
7
Красники
16
Ламейра
99
99
16
Ламейра
28
92
92
28
67
Масьел
26
26
67
Масьел
71
14
14
71
Остались в запасе
Рапид
Оцелул
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
22
V. Jardan
ЦП
15
Francois Yabre
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
24
Denis Bordun
ЦП
6
Pablo Gaitan
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Остались в запасе
22
V. Jardan
ЦП
15
Francois Yabre
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
24
Denis Bordun
ЦП
6
Pablo Gaitan
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Рапид - Оцелул
1
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
21
18
Офсайды
1
3
Количество передач
305
436
Сейвы
4
2
Точность передач %
64
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Информация о матче
Главный судья:
Ionut Coza, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
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