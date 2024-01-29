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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Волунтари
ЧФР Клуж - Волунтари: обзор матча 29 января 2024
ЧФР Клуж
29.01.2024, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 23 тур
4 : 1
Завершен
Волунтари
36'
Д. Бирлигеа
62'
Ф. Отеле
64'
П. Тахцидис
74'
P. Godly Michael
43'
A. Nemec
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Волунтари
88'
Замена
D. Florea
️️️️
A. Nemec
Замена
R. Filip
️️️️
Ч. Деяк
85'
Замена
А. Фика
️️️️
Ф. Отеле
85'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
82'
78'
Замена
L. Droppa
️️️️
A. Ciobanu
78'
Замена
Н. Алийи
️️️️
В. Раца
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
П. Тахцидис
78'
ГОЛ! 4:1!
P. Godly Michael
Пас отдал
Ч. Деяк
74'
Замена
P. Godly Michael
️️️️
Д. Бирлигеа
71'
69'
Замена
A. Dumiter
️️️️
Н. Кырнац
69'
Замена
D. Andrei
️️️️
R. Popescu
ГОЛ! 3:1!
П. Тахцидис
Пас отдал
Ч. Деяк
64'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Отеле
Пас отдал
Д. Бирлигеа
62'
43'
ГОЛ! 1:1!
A. Nemec
Пас отдал
Н. Кырнац
ГОЛ! 1:0!
Д. Бирлигеа
Пас отдал
Ч. Деяк
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Matija Boben
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К)
ЦП
7
Филип Отеле
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
24
Ricardinho
(К)
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
77
Adam Nemec
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
19
Василе Могос
ПП
99
Peter Godly Michael
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
9
Валентин Серебе
ЦФ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
3-1-3-1-2
90
Сава
12
Мамич
5
23
Маня
6
Кейта
73
Мухар
77
Тахцидис
10
Деяк
11
Бирлигеа
27
7
Отеле
3-2-2-3
88
Хесус Фернандес
22
24
5
Матрикарди
22
Раца
27
Бобоц
21
14
Кырнац
17
8
77
77
Тахцидис
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
77
Тахцидис
10
Деяк
8
8
10
Деяк
7
Отеле
8
Фика
8
Фика
7
Отеле
11
Бирлигеа
99
99
11
Бирлигеа
77
10
10
77
22
Раца
27
Алийи
27
Алийи
22
Раца
17
6
6
17
14
Кырнац
41
41
14
Кырнац
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Волунтари
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
19
Василе Могос
ПП
98
David Ciubăncan
ЦФ
9
Валентин Серебе
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
19
Василе Могос
ПП
98
David Ciubăncan
ЦФ
9
Валентин Серебе
ЦФ
Остались в запасе
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча ЧФР Клуж - Волунтари
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
4
Количество передач
620
421
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Константин Рэдулеску
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