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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - Университатя Клуж
Динамо Бухарест - Университатя Клуж: обзор матча 11 декабря 2023
Динамо Бухарест
11.12.2023, понедельник, 21:45
Румыния. Лига I, 19 тур
0 : 1
Завершен
Университатя Клуж
4'
Д. Нистор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - Университатя Клуж
Желтая карточка
A. Bani
90'
+1
Желтая карточка
H. Abdallah
82'
81'
Желтая карточка
П. Илиев
Замена
A. Bani
️️️️
C. Ilic
81'
Замена
C. Țîră
️️️️
Q. Bena
77'
70'
Желтая карточка
M. Fossati
67'
Замена
В. Джордже
️️️️
D. Oancea
67'
Замена
R. Silaghi
️️️️
И. Стоица
65'
Желтая карточка
Л. Масоэро
59'
Замена
M. Fossati
️️️️
K. Doukoure
59'
Замена
Э. Ману
️️️️
Д. Попа
Замена
Л. Гезали
️️️️
N. Roşu
57'
Замена
H. Abdallah
️️️️
Д. Политик
57'
Желтая карточка
Лукас
45'
+1
Желтая карточка
C. Amzăr
45'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нистор
Пас отдал
Д. Попа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
5
Лукас
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К)
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
20
Neluț Roşu
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Kevin Doukoure
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
29
Даниэль Попа
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Динамо Бухарест
22
A. Bani
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
9
Cătălin Țîră
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
7
Robert Silaghi
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
94
Овидиу Бик
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
4-5-1
25
5
Лукас
23
2
31
16
10
28
20
Политик
20
9
Грегориу
3-2-5
23
Илиев
5
Масоэро
3
Митря
26
17
10
Нистор
29
Попа
5
Вэтэжелу
98
10
Стоица
27
Кипчиу
16
22
22
16
20
11
Гезали
11
Гезали
20
28
9
9
28
20
Политик
11
11
20
Политик
10
Стоица
7
7
10
Стоица
26
11
Джордже
11
Джордже
26
29
Попа
45
Ману
45
Ману
29
Попа
17
21
21
17
Остались в запасе
Динамо Бухарест
Университатя Клуж
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
94
Овидиу Бик
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
94
Овидиу Бик
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Динамо Бухарест - Университатя Клуж
4
3
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
7
Количество передач
247
198
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Adrian Viorel Cojocaru, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
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