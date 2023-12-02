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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Рапид
Ботошани - Рапид: обзор матча 02 декабря 2023
Ботошани
02.12.2023, суббота, 18:00
Румыния. Лига I, 18 тур
0 : 0
Завершен
Рапид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Рапид
Желтая карточка
Г. Мутомбо
90'
+3
Замена
A. Dragu
️️️️
M. Iličić
86'
73'
Замена
К. Кыржан
️️️️
B. Valle
Замена
G. Dragomir
️️️️
D. Gabriel
71'
Замена
C. Casap
️️️️
A. Friday
71'
67'
Желтая карточка
B. Valle
65'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
A. Albu
57'
Замена
J. Papeau
️️️️
Ф. Бамгбойе
57'
Замена
Ș. Pănoiu
️️️️
O. El Sawy
57'
Замена
К. Сони
️️️️
A. Ionita II
Замена
M. Iličić
️️️️
J. Drolé
54'
Желтая карточка
J. Drolé
36'
Желтая карточка
J. Pius
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
6
Victor Dican
(К)
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
40
Junior Pius
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
A. Ionita II
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
10
Borja Valle
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
3
Чарльз Петро
ОП
9
George Dragomir
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
32
Alin Şeroni
ЦФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
77
J. Papeau
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
1-4-5
3
Мутомбо
33
20
Бензар
12
6
30
68
11
9
23
Флореску
3-2-3-2
31
Молдован
25
19
22
47
Браун
6
10
42
14
Кяйт
10
70
Бамгбойе
11
11
33
9
9
33
12
23
23
12
11
60
60
11
70
Бамгбойе
77
77
70
Бамгбойе
25
26
Оайдэ
26
Оайдэ
25
10
10
Кыржан
10
Кыржан
10
42
17
17
42
10
10
Сони
10
Сони
10
Остались в запасе
Ботошани
Рапид
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
3
Чарльз Петро
ОП
32
Alin Şeroni
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
3
Чарльз Петро
ОП
32
Alin Şeroni
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Ботошани - Рапид
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
Муниципаль
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