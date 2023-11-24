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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Ботошани
Петролул - Ботошани: обзор матча 24 ноября 2023
Петролул
24.11.2023, пятница, 21:30
Румыния. Лига I, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ботошани
52'
V. Țicu
55'
G. Grozav
81'
Э. Флореску (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - Ботошани
88'
Замена
A. Friday
️️️️
Э. Флореску
Замена
Б. Омрани
️️️️
G. Grozav
85'
Замена
P. Justiniano
️️️️
I. DiomandÃ©
85'
Замена
Z. Mitrov
️️️️
А. Муси
85'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Флореску
71'
Замена
В. Пинсон
️️️️
A. Dragu
71'
Замена
C. Casap
️️️️
Ч. Петро
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
70'
70'
Желтая карточка
Г. Мутомбо
65'
Желтая карточка
D. Gabriel
58'
Замена
J. Drolé
️️️️
M. Iličić
ГОЛ! 2:0!
G. Grozav
55'
ГОЛ! 1:0!
V. Țicu
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Marian Huja
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
3
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
7
Жаир
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Ботошани
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
6
Victor Dican
(К)
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
23
Эдуард Флореску
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Петролул
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
11
Zoran Mitrov
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
23
Carlo Casap
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
4-4-1-1
38
Зима
2
30
3
4
6
25
82
7
Жаир
7
Муси
7
2-1-3-5
3
Мутомбо
11
3
Петро
33
6
20
Бензар
23
Флореску
30
60
9
68
82
29
29
82
7
Муси
11
11
7
Муси
7
29
Омрани
29
Омрани
7
11
93
Пинсон
93
Пинсон
11
3
Петро
23
23
3
Петро
23
Флореску
12
12
23
Флореску
60
11
11
60
Остались в запасе
Петролул
Ботошани
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
32
Alin Şeroni
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Остались в запасе
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
32
Alin Şeroni
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Петролул - Ботошани
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Viorel Nicusor Flueran, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
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2022.09.13 13:46
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2020.10.14 12:31
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2018.01.18 18:51
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