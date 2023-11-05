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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Рапид
ФКСБ - Рапид: обзор матча 05 ноября 2023
ФКСБ
05.11.2023, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 15 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
65'
Д. Дава
39'
J. Papeau
45+2'
P. Iacob
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Рапид
Желтая карточка
В. Крецу
90'
+6
Желтая карточка
О. Попеску
90'
+6
89'
Замена
Ю. Кристя
️️️️
Р. Оайдэ
Замена
Д. Микулеску
️️️️
А. Балутэ
84'
80'
Замена
R. Onea
️️️️
J. Papeau
77'
Желтая карточка
J. Papeau
75'
Замена
М. Кяйт
️️️️
A. Ionita II
ГОЛ! 1:2!
Д. Дава
Пас отдал
Р. Радунович
65'
Замена
В. Крецу
️️️️
А. Пантя
55'
Замена
О. Попеску
️️️️
О. Попеску
46'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
A. Compagno
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
P. Iacob
Пас отдал
B. Valle
39'
ГОЛ! 0:1!
J. Papeau
Пас отдал
B. Valle
35'
Желтая карточка
Р. Оайдэ
Желтая карточка
А. Пантя
33'
Желтая карточка
О. Попеску
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
15
Адриан Шут
ОП
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
96
Andrea Compagno
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
A. Ionita II
ЦП
77
J. Papeau
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
10
Borja Valle
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
4-1-3-2
32
Тарновану
30
Нгезана
5
Дава
33
Радунович
2
Пантя
15
Шут
23
Попеску
28
Олару
22
Балутэ
17
Коман
96
3-2-3-2
31
Молдован
25
22
6
47
Браун
24
10
77
26
Оайдэ
10
70
Бамгбойе
2
Пантя
2
Крецу
2
Крецу
2
Пантя
23
Попеску
30
Попеску
30
Попеску
23
Попеску
22
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
22
Балутэ
96
7
Ротариу
7
Ротариу
96
26
Оайдэ
6
Кристя
6
Кристя
26
Оайдэ
77
19
19
77
10
14
Кяйт
14
Кяйт
10
Остались в запасе
ФКСБ
Рапид
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча ФКСБ - Рапид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Национальный
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