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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Ботошани
Сепси - Ботошани: обзор матча 23 октября 2023
Сепси
23.10.2023, понедельник, 18:00
Румыния. Лига I, 13 тур
5 : 2
Завершен
Ботошани
15'
Р. Бензар (АГ)
38'
И. Алими (П)
47'
A. Aganović
66'
И. Алими
85'
I. Gheorghe
25'
D. Gabriel
41'
Э. Флореску (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Ботошани
ГОЛ! 5:2!
I. Gheorghe
85'
76'
Замена
C. Zabou
️️️️
Ч. Петро
Замена
Р. Варга
️️️️
М. Стефанеску
73'
Замена
I. Gheorghe
️️️️
Ф. Стефан
72'
70'
Замена
C. Casap
️️️️
Э. Флореску
70'
Замена
A. Dragu
️️️️
M. Iličić
70'
Замена
A. Friday
️️️️
Р. Бензар
ГОЛ! 4:2!
И. Алими
Пас отдал
Д. Чоботарию
66'
Замена
Д. Чоботарию
️️️️
C. Matei
58'
Замена
П. Шафранко
️️️️
Г. Дебелюх
58'
ГОЛ! 3:2!
A. Aganović
47'
46'
Замена
J. Drolé
️️️️
В. Пинсон
Замена
A. Aganović
️️️️
В. Дамашкан
46'
42'
Желтая карточка
В. Пинсон
41'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Флореску
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Алими
38'
25'
ГОЛ! 1:1!
D. Gabriel
Пас отдал
Р. Бензар
Желтая карточка
И. Алими
18'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Бензар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
17
Darius Oroian
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
4
Исник Алими
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Ботошани
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
3
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
8
Ion Gheorghe
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
90
Norbert Kocsis
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
70
George Gligor
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
3-3-1-4
17
5
Кечкеш
96
Стефан
4
Алими
5
Родригес
10
11
Стефанеску
33
27
Дебелюх
31
Дамашкан
82
1-1-2-1-5
3
Мутомбо
3
Петро
33
20
Бензар
93
Пинсон
23
Флореску
68
32
30
7
Муаддиб
10
13
Чоботарию
13
Чоботарию
10
96
Стефан
8
8
96
Стефан
31
Дамашкан
77
77
31
Дамашкан
11
Стефанеску
17
Варга
17
Варга
11
Стефанеску
27
Дебелюх
16
Шафранко
16
Шафранко
27
Дебелюх
60
11
11
60
23
Флореску
23
23
23
Флореску
20
Бензар
12
12
20
Бензар
93
Пинсон
11
11
93
Пинсон
Остались в запасе
Сепси
Ботошани
1
Dinu Moldovan
ВР
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
70
George Gligor
ЦП
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Остались в запасе
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
70
George Gligor
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Сепси - Ботошани
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
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