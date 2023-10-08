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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Фарул
Оцелул - Фарул: обзор матча 08 октября 2023
Оцелул
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Румыния. Лига I, 12 тур
0 : 1
Завершен
Фарул
79'
I. Larie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Фарул
Замена
M. Adascalitei
️️️️
Ф. Масьел
87'
Замена
G. Cirjan
️️️️
K. Fatai
87'
83'
Замена
G. Marins
️️️️
К. Будеску
83'
Замена
I. Vina
️️️️
A. Artean
79'
ГОЛ! 0:1!
I. Larie
Пас отдал
К. Будеску
74'
Замена
D. Dussaut
️️️️
D. Sirbu
61'
Замена
R.
️️️️
A. Mazilu
61'
Замена
К. Боли
️️️️
М. Попеску
Замена
С. Телеш
️️️️
V. Jardan
60'
Замена
M. Zhelev
️️️️
R. Latouchent
60'
Замена
D. Zivulic
️️️️
A. Lopez
54'
10'
Желтая карточка
М. Попеску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
67
Фредерик Масьел
ЦФ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Andrei Artean
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
92
D. Zivulic
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
2
Milen Zhelev
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
94
Damien Dussaut
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
4-3-2
1
14
25
Ловрич
26
28
22
31
Чизотти
3
90
67
Масьел
4-1-2-1-2
16
Айоани
17
17
Попеску
22
25
Кики
8
Балуцэ
18
8
10
Будеску
26
11
Мунтяну
92
92
22
23
Телеш
23
Телеш
22
67
Масьел
26
26
67
Масьел
3
2
2
3
22
94
94
22
17
Попеску
39
Боли
39
Боли
17
Попеску
10
Будеску
4
4
10
Будеску
18
8
8
18
26
9
9
26
Остались в запасе
Оцелул
Фарул
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
8
Ionuț Neagu
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
8
Ionuț Neagu
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Оцелул - Фарул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
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