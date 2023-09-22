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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - Фарул
Динамо Бухарест - Фарул: обзор матча 22 сентября 2023
Динамо Бухарест
22.09.2023, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 10 тур
0 : 2
Завершен
Фарул
33'
К. Будеску
90'
I. Vina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - Фарул
90'
ГОЛ! 0:2!
I. Vina
Пас отдал
A. Mazilu
85'
Желтая карточка
М. Попеску
Желтая карточка
A. Bani
84'
Желтая карточка
R. Patriche
83'
Замена
C. Țîră
️️️️
Л. Гезали
78'
Замена
A. Bani
️️️️
Д. Политик
73'
72'
Замена
I. Vina
️️️️
Л. Мунтяну
72'
Замена
G. Marins
️️️️
D. Sirbu
69'
Желтая карточка
A. Artean
64'
Замена
М. Попеску
️️️️
К. Будеску
63'
Вторая желтая
Д. Кики
Желтая карточка
Q. Bena
60'
59'
Замена
D. Dussaut
️️️️
C. Grameni
Желтая карточка
C. Amzăr
55'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
G. Larruzea
46'
43'
Желтая карточка
Д. Кики
40'
Желтая карточка
I. Larie
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Будеску
Пас отдал
A. Mazilu
Замена
R. Patriche
️️️️
J. Homawoo
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
5
Лукас
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
28
Quentin Bena
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
14
Драгош Неделку
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
10
Константин Будеску
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Динамо Бухарест
31
Filip Dujmović
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
9
Cătălin Țîră
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
94
Damien Dussaut
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
4-4-1-1
25
5
Лукас
2
31
24
28
20
20
Политик
98
11
Гезали
6
3-1-3-3
16
Айоани
22
17
25
Кики
8
Балуцэ
14
Неделку
8
18
26
11
Мунтяну
10
Будеску
20
Политик
22
22
20
Политик
6
9
Грегориу
9
Грегориу
6
24
23
23
24
11
Гезали
9
9
11
Гезали
8
94
94
8
10
Будеску
17
Попеску
17
Попеску
10
Будеску
22
4
4
22
11
Мунтяну
8
8
11
Мунтяну
Остались в запасе
Динамо Бухарест
Фарул
31
Filip Dujmović
ВР
8
Iulian Roşu
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
9
Rivaldinho
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
31
Filip Dujmović
ВР
8
Iulian Roşu
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
9
Rivaldinho
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Динамо Бухарест - Фарул
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
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